Wolfsburg: Schwertransport – A 39 nachts gesperrt

Wegen eines Schwertransportes wird die Autobahn 39 in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai von 23 bis 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Wolfsburg-West und Weyhausen voll gesperrt, wie die Stadt mitteilt. Die Auffahrt auf die A 39 ist in diesem Zeitraum an der Anschlussstelle Wolfsburg-West ausschließlich in Richtung Süden, an der Anschlussstelle Weyhausen ausschließlich in Richtung Norden möglich. Die Anschlussstelle Wolfsburg-Sandkamp ist nicht nutzbar.

Weyhäuser Weg ist zwischen Hafenstraße und K 114 wegen Vorarbeiten eher gesperrt

Darüber hinaus werden die Tappenbecker Landstraße nördlich der Einmündung der Stellfelder Straße, der Weyhäuser Weg zwischen der Hafenstraße und dem Entsorgungszentrum sowie die Kreisstraße 114 westlich des Weyhäuser Weges bis zur Zufahrt zum Volkswagenwerk ebenfalls voll gesperrt. Der Weyhäuser Weg ist außerdem zwischen der Hafenstraße und der K 114 aufgrund von Vorarbeiten bereits seit Donnerstag, 6. Mai, seit 15 Uhr bis zum 8. Mai um 12 Uhr voll gesperrt.

Umleitungen sind ausgeschildert

Die Umleitung der A 39 in Fahrtrichtung Süden erfolgt ab der Anschlussstelle Weyhausen über die

B 188 bis zur Schlosskreuzung, weiter über den Berliner Ring, den St.-Annen-Knoten, die Heßlinger Straße und die Heinrich-Nordhoff-Straße zur A 39-Anschlussstelle Wolfsburg-West. Die Umleitung in Richtung Norden erfolgt ab der Anschlussstelle Wolfsburg-West über die Heinrich-Nordhoff-Straße und die Heßlinger Straße zum St.-Annen-Knoten und von dort über den Berliner Ring, die Schlosskreuzung und die Bundesstraße 188 zur A 39-Anschlussstelle Weyhausen.

