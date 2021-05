Im Allerpark Wolfsburg gelten an Himmelfahrt besondere Auflagen.

Himmelfahrt in Wolfsburg: Alkoholverbot und Leinenpflicht

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) informiert über die gültigen Regelungen im Allerpark. Für den bevorstehenden Feiertag Christi Himmelfahrt am 13. Mai erlässt die Stadt Wolfsburg für den Bereich des Allerparks ein striktes Alkoholverbot, wie die WMG mitteilt.

Außerdem sind Hunde im gesamten Allerpark, ausgenommen der Hundefreilaufwiese, an der Leine zu führen. Gemäß der aktuellen Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg darf am Himmelfahrtstag in der Zeit von 6 bis 22 Uhr Alkohol im gesamten öffentlichen Bereich des Allerparks weder konsumiert noch mitgeführt werden.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sicherheitsdienst ASC Security Concept kontrolliert

Die Einhaltung dieses Verbots und der Regelungen der niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden durch den Sicherheitsdienst ASC Security Concept kontrolliert, heißt es in der Mitteilung. Bei Verstößen gegen das Alkoholverbot, die Hygieneverordnung und das Kontaktverbot erfolge ein konsequentes Vorgehen. Laut der „Satzung der Stadt Wolfsburg über die Benutzung des Erholungsgebietes Allerpark“ in der Allerpark-Ordnung gelten auch für Hundehalter und -halterinnen im Allerpark besondere Regelungen.

Hunde sind von den Sandstränden und den Liegewiesen fernzuhalten

So sind Hunde von den Sandstränden, den Liegewiesen und den vor den Sandstränden mit Bojen gekennzeichneten Badezonen fernzuhalten und in den übrigen Bereichen des Allerparks stets an der Leine zu führen. Lediglich auf der Hundewiese im östlichen Bereich des Allerparks ist der freie Auslauf von Hunden gestattet. Die Hunde sind dabei durch die Hundehalter zu beaufsichtigen, sodass sie keine anderen Personen gefährden.

„Wir weisen alle Bürgerinnen und Bürger darauf hin, bei ihrem Besuch im Allerpark die geltenden Regelungen zu beachten und entsprechend einzuhalten“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Bereits seit dem 1. Mai übernimmt der Sicherheitsdienst ASC Security Concept die Bestreifung des Allerparks und wird dies bis Ende September fortsetzen. Außerdem wird er in Zusammenarbeit mit der Polizei Wolfsburg und der städtischen Ordnungsbehörde künftig auch verstärkt auf Falschparker achten.

red