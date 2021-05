Zwei Wolfsburger Kita-Gruppen sind in Quarantäne

Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg teilte am Mittwochabend aktuelle Quarantäne-Maßnahmen des Gesundheitsamtes in Kitas mit. Zwei Gruppen sind betroffen.

In der evangelischen Kerkenkindertagesstätte St. Ludgeri sind die Kinder der „Maulwurfgruppe“ in Quarantäne.

60 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete die Stadt Wolfsburg am Mittwoch. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit 3593, davon genesen sind 3244 Menschen, gestorben sind 82. Es gibt 267 laufende Fälle. Der 7-Tage-Inzidenzwert beträgt 157,6 pro 100.000 Einwohner. Die Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts bilden die gesetzliche Grundlage, um Beschränkungskonzepte umzusetzen.

Die Stadt Wolfsburg wies indes am Mittwochabend auf aktuelle Quarantäne-Maßnahmen des Gesundheitsamtes in Kindertagesstätten hin. Demnach befinden sich die Kinder der „Maulwurfgruppe“ in der evangelischen Kerkenkindertagesstätte St. Ludgeri bis einschließlich 14. Mai in häuslicher Quarantäne. Zudem: Die Kinder der Gruppe A aus der „Bienengruppe“ der evangelischen Kindertagesstätte Stephanus I sind bis einschließlich 17. Mai in häuslicher Quarantäne.

Hinweis der Verwaltung: Es wird empfohlen, Geschwisterkinder, die eine Schule oder Kita besuchen, in Absprache mit der Schulleitung beziehungsweise der Kitaleitung ebenfalls zu Hause zu lassen. red