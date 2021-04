E-Radschnellweg durch Wolfsburg – Partner einig, Rat entscheidet

Die Planungsvereinbarung zwischen den Kommunen Braunschweig, Lehre und Wolfsburg bezüglich des E-Radschnellweges liegt im abgestimmten Entwurf vor. „Nach einem umfangreichen Abstimmungsprozess zwischen den Hauptverwaltungsbeamten der beteiligten Kommunen und dem Regionalverband haben wir eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden. Ich freue mich, dass nach einem positiven Ratsvotum die Planungsvereinbarung unterzeichnet werden kann und mit der Planung für den E-Radschnellweg zwischen Braunschweig und Wolfsburg begonnen werden kann“, freut sich Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Auf der Grundlage der bestehenden Machbarkeitsstudie wird in einem nächsten Schritt eine ausführungsreife Planung erstellt. Zunächst wird dabei mit der Grundlagenermittlung und der Vorplanung einschließlich aller zur Leistungserbringung notwendigen Nebenarbeiten wie beispielsweise die Vermessung, Baugrundgutachten sowie Kartierungen begonnen.

Der Wolfsburger Rat entscheidet am 26. Mai

Vor dem Eintritt in die Entwurfsplanung wird den politischen Gremien aller Partner eine Vorzugsvariante zum Beschluss und somit zur weiteren Bearbeitung vorgelegt. Ebenso werden die Ergebnisse der Genehmigungsplanung den Ratsgremien vorgestellt.

Die Partner haben sich in Abweichung zum seinerzeit festgelegten Kostenschlüssel, welcher von der tatsächlichen Länge der Streckenabschnitte ausging, auf eine Drittelregelung geeinigt. Damit ergibt sich aus den Gesamtkosten von 2,1 Millionen Euro (brutto) ein Anteil für die Stadt Wolfsburg in Höhe von 700.000 Euro. Die Unterzeichnung der Vereinbarung durch sämtliche Partner kann nach positivem Ratsbeschluss erfolgen. Die Vorlage steht auf der Tagesordnung des Wolfsburger Rates am 26. Mai.

red