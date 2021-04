Täglich neun Stunden hat „Dein Corona-Testzentrum“ in der Porschestraße ab sofort geöffnet.

„Dein Corona-Testzentrum“ in Wolfsburg hat länger geöffnet

In Wolfsburgs Innenstadt können sich ab sofort noch mehr Menschen schnell und sicher testen lassen: „Dein Corona-Testzentrum“ in der Porschestraße 48/50 hat seine Fläche vergrößert und die Testkapazitäten verdreifacht. Außerdem sind kostenlose Bürgertests ab sofort länger als bislang möglich – nämlich täglich von 9 bis 18 Uhr, heißt es in einer Mitteilung des Betreibers. Termine sind online buchbar unter www.deincoronatestzentrum.de. Notfalls sind aber auch Besuche ohne vorherige Anmeldung möglich.

Die Tests vor Ort geschehen schnell und sicher: Geschultes Personal nimmt zunächst einen Nasen-Rachen-Abstrich, wobei alle Hygiene-Vorschriften beachtet werden. Das Testergebnis wird nach 15 bis 30 Minuten per E-Mail versendet. Mit einer Sensitivität von mehr als 97 Prozent ist die Genauigkeit der Tests erfreulich hoch. Durch sie erhalten Bürgerinnen und Bürger einfach und in kurzer Zeit Gewissheit, heißt es weiter in der Mitteilung.

Höhere Nachfragen bei den Firmen sorgt für Ausweitung des Angebotes

„Wir hoffen, einen wichtigen Beitrag zu einem baldigen Ende der Pandemie zu leisten“, erklärt Meisam Dormiani, der die ärztliche Aufsicht innehat. „Damit verbunden ist auch ein Ende der aktuellen Auflagen – und eine baldige Rückkehr zur Normalität. Der kürzeste Weg dorthin sind Impfungen und regelmäßige Testungen, um Infektionsketten zu erkennen und möglichst frühzeitig zu unterbrechen.“

Die Nachfrage nach Tests steigt stetig, was jüngst an den zunehmenden Testungen in Firmen liegt. Sie sind ein besonders sensibles Thema, bei dem es oftmals um Schnelligkeit geht. „Unsere mobilen Teams sind täglich im Einsatz – bei einigen Kunden auch mehrmals wöchentlich“, erläutert Dormiani. „Die rechtzeitige und verlässliche Erkennung von etwaigen Infektionen, aber vor allem der richtige Umgang mit ihnen, ist für Unternehmen entscheidend.“

Das Testzentrum in Wolfsburg eröffnete im Januar und hat seitdem einen großen Zulauf erfahren. Die Bürgerinnen und Bürger nehmen das Angebot sehr gut an. Auch die Zusammenarbeit mit den Ämtern funktioniert reibungslos. „Entscheidend ist die gute Zusammenarbeit mit dem hiesigen Gesundheitsamt“, so Dormiani.

