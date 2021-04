Volkstriathlon in Wolfsburg fällt wegen Corona aus

In gut drei Monaten, am 25. Juli, sollte es im Allerpark eigentlich vor glücklichen Gesichtern nur so wimmeln. Geplant war die 36. Auflage des Volkstriathlons Wolfsburg. Doch daraus wird leider nichts. Die Pandemie macht auch in diesem Jahr die Austragung einer der ältesten Triathlonveranstaltungen Deutschlands unmöglich. Nach dem für Juni bereits abgesagten Tankumsee-Triathlon erwischt es nun auch den zweiten Triathlon, den der VfL Wolfsburg in der Region veranstaltet, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Für VfL-Geschäftsführer Stephan Ehlers ist es eine erneut traurige Nachricht in den ohnehin schon für alle Lebensbereiche schweren Pandemiezeiten. „Wir hatten die Hoffnung, mit dem Triathlon ein Stück weit Normalität ins Leben der vielen Sportler zurückbringen zu können – das ist leider nicht möglich“.

Die Entwicklung der Pandemie macht es Veranstaltern weiterhin unmöglich, ein Event seriös zu planen. Weder von der reinen organisatorischen Arbeit, noch von der notwendigen Unterstützung durch Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte ist es derzeit möglich den Triathlon auf eine seriöse Basis zu stellen.

Klarheit für Sportler, Sponsoren und Partner

„Drei Monate vor dem Event müssen wir aber Verträge mit Dienstleistern eingehen, Bestellungen tätigen und die Hilfsdienste beauftragen – das ist derzeit nicht umsetzbar“, so Jan Poguntke vom Orga-Team. Aus diesem Grund hat sich das VfL-Präsidium nun zur erneuten Absage des Volkstriathlons entschieden und für alle beteiligten Sportler/innen, Sponsoren und Partner Klarheit geschaffen.

Aber nicht nur die Problematik der Beantwortung der organisatorischen Fragen in Pandemiezeiten verhindert die Ausrichtung in diesem Jahr. Triathlon besteht aus den Sportarten Schwimmen, Radfahren und Laufen. Sind letztere beide Disziplinen in den vergangenen Monaten mehr oder weniger gut alleine oder zu zweit zu trainieren gewesen, war das Schwimmen unmöglich.

Blick geht ins Jahr 2022

Die Triathletinnen und Triathleten, die ihr Startrecht bei der ersten Absage im Jahr 2020 in dieses Jahr geschoben haben, werden in den nächsten Tagen noch einmal separat vom Orga-Team über Mikatiming kontaktiert.

Eventtechnisch geht der grundsätzliche Blick bereits jetzt ins kommende Jahr. In 2022 soll der Volkstriathlon Wolfsburg wieder eines der lang ersehnten Highlights im Veranstaltungskalender der Stadt Wolfsburg werden. Am 17. Juli 2022 soll der Allerpark wieder viele glückliche Gesichter nach dem eigenen Finish im Ziel begrüßen.

