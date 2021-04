Am Donnerstag hat die Polizei wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung ein Treffen in Wolfsburg aufgelöst. Die Beamten gingen dem Hinweis eines Anrufers nach. Demnach seien in einem Mehrfamilienhaus im Wolfsburger Ortsteil Wohltberg mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten beisammen gewesen.

Bereits beim Aussteigen aus dem Streifenwagen vernahmen die Polizisten laute Stimmen verschiedener Personen, heißt es im Polizeibericht. An der Wohnungstür gab das Mieterpaar zunächst an, es würde sich lediglich der Bruder des Mieters in der Wohnung aufhalten. Das stimmte nicht ganz: „Die Funkstreifenbesatzung bemerkte kurz nach Beginn des Gespräches weitere Personen, die in der Wohnung aus dem Blickfeld verschwanden. Beim Betreten des etwa 15 Quadratmeter großen Wohnzimmers saßen mehrere erwachsene Personen und Kinder auf Stühlen und einem Sofa, ohne Masken oder Mundnasenbedeckungen“, berichtet die Polizei.

Corona-Verstöße: Polizei löst Versammlung in Wolfsburg auf – Anwesende wenig einsichtig

Insgesamt hielten sich acht Erwachsene aus sieben verschiedenen Haushalten sowie drei Kinder in der Wohnung auf. Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen gibt vor, dass sich bei einem Inzidenzwert von über 100 – was auch auf Wolfsburg zutrifft – Mitglieder eines Haushalts nur mit einer weiteren Person treffen dürfen.

Gegen die Erwachsenen leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und sprach einen Platzverweis aus. Laut Polizei zeigten sich die Anwesenden wenig einsichtig darüber.

