Auslieferung der ersten Volkswagen ID.4 in der Autostadt mit (von links): Konrad Baumann, Francesco Forte (Leiter Kundenmanagement der Marke Volkswagen Pkw), Familie Hoeper, Autostadt-Geschäftsführerin Mandy Sobetzko und Adrian Becker.

Wolfsburg. Die ersten Abholer konnten in der Wolfsburger Autostadt und in Dresden ihre ID.4 in Empfang nehmen. Darunter waren echte Elektrofans.