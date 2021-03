Klinikum Wolfsburg bildet vietnamesische Studenten aus

Wolfsburg. Einsätze in der Inneren Medizin sowie der Chirurgie sind Pflicht. Zusätzlich bilden sie sich in einem frei wählbaren Fachbereich weiter.

Es ist 7.30 Uhr: Quynh, Ngoc, Khai und Khanh ziehen sich ihre weißen Kittel über. Es geht für sie auf Visite. Sie kommen aus Vietnam, sind 24 Jahre alt und studieren seit 2015 Medizin an der Pham-Ngoc-Thach-Universität (PNTU) in Ho-Chi-Minh-Stadt. Aufgrund eines Studienprogramms absolvieren sie jetzt im Klinikum Wolfsburg ihr Praktisches Jahr (PJ) – den letzten Abschnitt ihrer Ausbildung, wie aus einer Mitteilung des Klinikums Wolfsburg hervorgeht. Nach zuvor viel Theorie bereiten sie sich hier bis März 2022 in der Praxis weiter auf ihre eigenständige Tätigkeit als Ärztin beziehungsweise Arzt vor.

Kooperationsprojekt der Vietnamese German Faculty of Medicine (VGFM) mit der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Einsätze in der Inneren Medizin sowie der Chirurgie sind während des PJs Pflicht. Zusätzlich bilden sie sich in einem frei wählbaren medizinischen Fachbereich weiter. Ngoc, Khai und Khanh zog es in die Neurologie, Quynh in die Radioonkologie. Ihr PJ in Wolfsburg ermöglicht den vietnamesischen Medizinstudierenden ein spezielles Kooperationsprojekt der Vietnamese German Faculty of Medicine (VGFM) an ihrer Universität mit der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Dieses wird von mehreren Kliniken in der Region Braunschweig-Wolfsburg unterstützt.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Studenten ihre Approbation sowohl für Vietnam als auch für Deutschland

„Wir beteiligen uns sehr gerne an diesem spannenden Projekt“, erklärt der Ärztliche Direktor des Klinikum Wolfsburg, Professor Dr. Matthias Menzel. „Im Anschluss an das Praktische Jahr werden wir auch den dritten und damit letzten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung gemeinsam mit dem Klinikum Braunschweig nach den Prüfungskriterien der Deutschen Approbationsordnung mit den vietnamesischen Medizinstudenten durchführen.“ Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Studenten ihre Approbation sowohl für Vietnam als auch für Deutschland.

Das Klinikum Wolfsburg ist anerkanntes Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover. In den verschiedenen medizinischen Fachbereichen des Klinikums absolvieren derzeit insgesamt 13 nationale und internationale Medizinstudierende ihr PJ.

red