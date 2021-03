Wolfsburg. Das Science-Center bietet in seinen ersten Tagen neben den bekannten Experimenten auch eine fantasievolle Kugelbahn und den beliebten Kükenschlupf.

Lockdown-Pause im Wolfsburger Phaeno endet am 24. März

Nach einem fast fünfmonatigen zweiten Lockdown wird das Phaeno am Mittwoch, 24. März, wieder seine Türen öffnen. „Ich freue mich sehr darauf, wieder Besucher im Phaeno zu erleben, die mit Neugier und Freude in unserer Ausstellung experimentieren“, wird Geschäftsführer Michel Junge in einer Mitteilung zitiert.

Bei der Wiedereröffnung stünden die Sicherheit und Gesundheit der Gäste und MitarbeiterInnen selbstverständlich im Mittelpunkt, heißt es weiter. Das Phaeno halte sich streng an die Einhaltung der geltenden Vorgaben und biete mit besonderen Wegeführungen, Sicherheitsabständen und zahlreichen Desinfektionsspendern in der Ausstellung sowie mit der Vorgabe des Tragens eines medizinischen Mundschutzes einen bestmöglichen Schutz für die Besucher.

Zwingend erforderliche Terminbuchung vor dem Besuch

Neu für alle Gäste wird die zwingend erforderliche Terminbuchung vor dem Besuch sein. Dafür steht ab dem 22. März ein einfach zu bedienendes Anmeldesystem auf der Webseite www.phaeno.de zur Verfügung. Eine Voranmeldung ist auch für Gutschein- und Jahreskarteninhaber notwendig.

In den bevorstehenden Schulferien wartet ein buntes Familienprogramm auf die Besucher, verspricht das Science-Center. Neben dem „Switzerball“ – einer fantasievollen Kugelbahn, die augenzwinkernd durch Schweizer Sehenswürdigkeiten führt – rollen auch an weiteren Exponaten wieder Kugeln. In einem Mitmachlabor können eigene Kugelbahnen aus unterschiedlichen Materialien und Alltagsgegenständen gebaut werden. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Kükenschlupf ab dem 31. März

In der Osterzeit darf selbstverständlich auch der beliebte Kükenschlupf nicht fehlen. Vom 31. März bis 5. April schlüpfen voraussichtlich täglich live wieder Küken vor den Augen der Besucher. Die Aktion wird von Mitgliedern des Geflügelzuchtvereins Fallersleben und Umgebung betreut, die die Küken jeden Abend nach dem Schlüpfen zu ihren Züchtern bringen.

Die Öffnungszeiten bis zum Ende der Osterferien: 24. März bis 11. April, täglich von 10 bis 18 Uhr. Bitte die Terminbuchung vor dem Besuch beachten.

red