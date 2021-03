Wolfsburg: Autofahrerin von Kind abgelenkt – zwei Autos demoliert

Wolfsburg. Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Mittwoch auf dem Parkplatz an der Sauerbruchstraße. Keines der drei Fahrzeuge war anschließend noch fahrbereit.

Zu einer folgenschweren Ablenkung ist es am Mittwoch gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz an der Sauerbruchstraße gekommen. Eine 30-jährige Gifhornerin drehte sich laut Polizei während der Fahrt zu ihrem Kleinkind um. Ihr Wagen kollidierte dabei mit einem parkenden Auto, das wiederum in ein weiteres fuhr. Es gab zwar keine Verletzten. Allerdings war keiner der Wagen mehr fahrbereit. Der Schaden lag bei etwa 16.000 Euro.

red