Diebe stehlen Tresor aus Volksbank BraWo in Wolfsburg

Am Montag in den frühen Morgenstunden sind Unbekannte in das Gebäude der Volksbank BraWo in der Porschestraße eingebrochen. Sie erbeuteten laut Mitteilung der Polizei einen Tresor, der am Montagvormittag auf einem Feld im Bereich der Straße Alter Kirchweg aufgefunden wurde.

Zeugen entdeckten gegen 6.38 Uhr den Tresor und alarmierten die Polizei

Die Täter gelangten gegen 1.50 Uhr über die Porschestraße an das Bankgebäude. Hier zerstörten sie die Wandverkleidung unterhalb eines Fensters, gelangten in die Filiale und sabotierten die Alarmanlage. Anschließend entwendeten sie einen Tresor, verluden ihn in ein Fahrzeug und flüchteten. In der Nähe der Reitsporthalle an der Straße Alter Kirchweg öffneten sie mit Gewalt den zuvor gestohlenen Safe. Ob und was sie erbeuteten, sei derzeit unbekannt. Zeugen entdeckten gegen 6.38 Uhr den Tresor und alarmierten die Polizei. Wenig später wurde auch der Einbruch in das Bankgebäude festgestellt.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern oder Passanten im südlichen Bereich der Porschestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Ebenso fragen die Beamten danach, ob Autofahrern Fahrzeuge aufgefallen sind, die zwischen 2 und 6 Uhr in den Alten Kirchweg abgebogen oder aus diesem gekommen sind. Hinweise an (05361) 46460.

red