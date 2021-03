Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht zu Samstag zum Allersee aus.

Wolfsburg. Sie standen auf dem Grundstück des Rudervereins und fingen in der Samstagnacht Feuer. Die Ursache ist noch unklar.

Vier Müllcontainer geraten unweit des Allersees in Brand

Vier Müllcontainer sind am Samstag gegen drei Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Sie standen laut Polizei auf dem Grundstück des Rudervereins am Allersee. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Vereinsgebäude konnte verhindert werden, da der Brand rechtzeitig entdeckt und durch die Berufsfeuerwehr Wolfsburg gelöscht wurde.

Wer verdächtige Beobachtungen in dem Fall gemacht hat, meldet sich bei der Polizei unter (05361) 46460.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red