Feuerwehr löscht Brand eines Wohnwagenanhängers in Vorsfelde

In Flammen stand in der Nacht zu Samstag ein Wohnwagenanhänger in Vorsfelde. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde ist in der Nacht zu Samstag zu einem Einsatz in die Straße Am Grünen Jager gerufen worden. Zunächst war beim Alarm gegen 1.30 Uhr die Rede von einer brennenden Mülltonne, heißt es in einer Mitteilung der Wehr. Unter Leitung des stellvertretenden Zugführers Patrick Grieß fuhren acht Kameraden mit zwei Fahrzeugen in die Richtung des Einsatzortes.

Aufregung in der Nacht zu Samstag

Bereits auf der Anfahrt wurden die Helfer wieder abbestellt, da die Mülltonne durch den Anwohner selbst abgelöscht wurde. Das alarmierte Hilfeleistungslöschfahrzeug drehte ab und fuhr zurück zum Feuerwehrhaus.

Etwa 90 Minuten dauerte der Einsatz in der Straße Am Grünen Jäger. Foto: Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde

Grieß machte sich mit dem Einsatzleitfahrzeug trotzdem auf zur Brandstelle, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die mitalarmierte Polizei war ebenfalls vor Ort. Auf dem Weg dorthin war ein weiterer Feuerschein zu sehen, etwa 300 Meter von der ersten Einsatzstelle entfernt. Die nähere Erkundung ergab, dass ein Wohnwagenanhänger brannte. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde umgehend wieder hinzualarmiert, ebenso das Tanklöschfahrzeug der Kameraden aus Vorsfelde.

Der Einsatz dauerte 90 Minuten

Der Wohnwagenanhänger stand mittlerweile in Vollbrand und wurde von einem Trupp zunächst mit Wasser und dann mit Schaum abgelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Sie schätzt den Schaden auf 20.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Der Einsatz war nach anderthalb Stunden beendet.

