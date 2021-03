Wolfsburger Polizei sucht Zeugen zu einem Fahrradunfall

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin hat sich bereits am vorvergangenen Montag, 22. Februar, in der Porschestraße ereignet. Laut Polizei wollte eine 79 Jahre alte Radfahrerin gegen 15.45 Uhr die Pestalozziallee in Richtung Südkopf queren. An dem dortigen, durch eine Ampel geregelten Übergang kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer.

Die Frau stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Der beteiligte Radfahrer stieg auf sein Fahrrad und verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte oder den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise: (05361) 46460.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red