Einbrecher stehlen in Wolfsburg Traktor und Anhänger

Bislang nicht ermittelte Täter haben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen die Türen eines Lagerschuppens an der Schlossstraße aufgebrochen und eine Arbeitsmaschine sowie einen Anhänger entwendet. Es entstand Schaden in fünfstelliger Höhe, berichtet die Polizei.

Täter nutzten das Wochenende

Am Freitagmittag hatten Mitarbeiter der dort ansässigen Firma den Traktor in den Lagerschuppen gestellt. Als diese am frühen Montagmorgen wieder zur Arbeit kamen, bemerkten sie, dass die Türen des Schuppens aufgebrochen worden waren und die Arbeitsmaschine sowie ein Anhänger fehlten, so die Polizei weiter.

Bis Sonntagabend keine Beschädigung

Nach bisherigen Ermittlungen waren die Türen des Schuppens bis Sonntagabend noch unbeschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter (05361)46460 zu melden.

