Aller zwischen Badelandbrücke und Vorsfelde wird revitalisiert

An der Badelandbrücke fließt Richtung Vorsfelde zwischen den Parkplätzen und dem Allerpark die Aller – der wichtigste Fluss der Stadt. Während der Fluss in der Vergangenheit, wie in den 1960-Jahren, zur optimalen Hochwassersicherheit verbreitert worden sei, sei heutzutage die Verbesserung des

Lebensraumes im und am Gewässer für mehr Artenreichtum Ziel baulicher Veränderungen, teilt der Aller-Ohre-Verband mit.

Für die Baufahrzeuge werden Schneisen freigemacht und Baustraßen angelegt

Die Aller ist in diesem Abschnitt ein breiter und kanalartig angelegter Fluss und werde nun zu einem strukturreichen Gewässer umgebaut. Vorab müssten für die Baufahrzeuge, die Steine und Kies anfahren und ins Wasser bauen, Schneisen freigemacht und Baustraßen angelegt werden. Gestrüpp, Gehölze und vereinzelte Bäume müssten hierfür entfernt werden. Es wäre keine ökologische Maßnahme, wenn nicht für das anfallende Schnittgut eine weitere Verwendung für die Natur mit bedacht wäre.

Schnittgut als Nahrung und Unterstand für Pflanzen, Tiere und Kleinstlebewesen

Ökologe Jan Oberdiek und Gewässerplaner Sebastian Klaerding vom Planungsbüro Sönnichsen & Weinert haben dafür gesorgt, dass auch anfallender Gehölzschnitt vom Geschäftsbereich Grün der Stadt Wolfsburg für den weiteren Einbau vor Ort gesammelt wurde, damit im Zuge des Baus das angefallene Schnittgut als Nahrung und Unterstand für Pflanzen, Tiere – wie Frösche und Fische – und Kleinstlebewesen – wie wasserliebende Insekten und Libellen – im Gewässer, eingebaut werden. Was nicht im Gewässer eingebaut werde, verbleibe für die Landlebewesen am Gewässer in den stillen Bereichen fernab des Freizeitbetriebes als Anreicherung im Lebensraum.

Der Baubeginn soll Anfang März erfolgen

Das Spezialistenteam besteht aus Mitarbeitern der Naturschutz- und Wasserbehörde der Stadt Wolfsburg, der mit den Bauarbeiten beauftragten Firma Ostbau und dem Planungsbüro Weinert und Partner. Gemeinsam mit etlichen Fachbeteiligten freuten sie sich, dass trotz der starken Einschränkungen durch die Corona-Pandemie die Planung so weit vorangebracht werden konnte, dass ein Baubeginn Anfang März erfolgen kann. Das Projekt wird durch die NBank gefördert und von der Stadt Wolfsburg mitfinanziert. Es wird als nachhaltige Entwicklung aus den Programmen „Landschaftswerte“ und „mit Natur erleben“ finanziert. In dieser Woche werden voraussichtlich die erforderlichen Bereiche unter Oberaufsicht des Ökologen Jan Oberdiek freigemacht. Im März ist der Baubeginn vorgesehen.

red