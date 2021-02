Haaallo Raaalf! Mit Rufen war nichts zu erreichen: Zweimal verloren Dutzende per Videokonferenz zur Ratssitzung zugeschaltete Ratsleute den Kontakt zu ihrem Vorsitzenden Ralf Krüger und den im Ratssaal versammelten Kollegen. Viel Zeit, um die anfängliche Warnung, vermutlich werde alles live übertragen, zu vergessen und, je nach Persönlichkeit und aktueller Verfassung, fröhlich die Lage zu kommentieren. „Ingo, ich höre gar nichts“, sagt der eine. „Und jetzt?, fragt die andere. „Wolfsburg digital halt.“ „Es ist doch eine Katastrophe.“ „Ich glaube, wir fahren alle mal ins Rathaus.“ Der Vorsfelder Werner Reimer hört das Rathaus auch nicht, freut sich aber über seinen neuen Glasfaseranschluss: „Ich sitze hier ganz entspannt.“ Franco Garippo bemerkt, dass er kürzlich an einer Veranstaltung mit tausend Leuten teilgenommen habe, bei der alles einwandfrei lief. „Ich verstehe nicht, dass wir jedes Mal solche Probleme haben.“ „Peinlich“, seufzt eine. Am Ende wurde doch noch alles gut: Bevor die Beschlussvorlagen aufgerufen wurden, hatte die Runde wieder Anschluss. Technik, die begeistert!

