Wolfsburgs Kreisjägermeister: „Wildtiere bitte nicht stören“

Wolfsburg. Kreisjägermeister Robert Glanz appelliert an die Bürger, Wildtiere nicht zu stören.

Einige Regionen Deutschlands sind schneebedeckt, in den nächsten Wochen soll es kalt bleiben. Wildtiere haben eigene Strategien, um die karge Zeit zu überleben. Doch der Lockdown treibt viele Erholungssuchende in die Rückzugsräume der Tiere. Kreisjägermeister Robert Glanz

appelliert an die Bürger, Wildtiere nicht zu stören, wie aus einer Mitteilung der Stadt Wolfsburg hervorgeht.

„Wir bitten die Erholungssuchenden, auf den Wegen zu bleiben und Hunde anzuleinen“

Dem aktuellen Ansturm von Schlittenfahrern, Hundehaltern und Spaziergängern seien Rehe und Wildschweine hilflos ausgesetzt. „Unser Wild braucht in diesen Tagen Ruhe, jede Störung ist kräftezehrend“, sagt Glanz. Als verantwortungsvoller Jäger stelle man deshalb jetzt die Jagd ein. „Wir verstehen das Bedürfnis, draußen zu sein, sehr gut. Wir bitten die Erholungssuchenden, auf den Wegen zu bleiben und Hunde anzuleinen.“

Der Winter sei vor allem für Vegetarier wie das Reh eine schwere Zeit. Sogar der Herzschlag der Tiere werde langsamer. So könne Energie während der kalten Jahreszeit gespart werden. Die Schleimhautzotten im Darminneren seien reduziert und somit an das geringere Nahrungsangebot angepasst. Das helfe dem Schalenwild beim Energiesparen.

Rehe versuchen Energie zu sparen, indem sie Spaziergänger näher an sich heranlassen

Mit ihrer Energie haushalten müssten auch andere Wildtiere wie Feldhase, Rebhuhn und Wasservögel. So suchten beispielsweise Höckerschwäne auch auf Winterrapsflächen nach Grünfutter. Rehe versuchten zudem Energie zu sparen, indem sie etwa Spaziergänger näher an sich heranließen und sich wegduckten. Sie flüchteten erst in letzter Sekunde. Den Energieverlust nach einer Flucht müssten sie aber ausgleichen.

Fänden sie nicht ausreichend Nahrung, machten sie auch vor Forstpflanzen nicht halt – es würden Schäden entstehen. Seien Hunde nicht angeleint, sei im Winter die Gefahr größer, dass diese ein Reh aufgrund der verkürzten Fluchtdistanz fassten und töteten.

Das Rotwild bilde Rudel und ziehe sich in den Wald zurück. Werde durch Beunruhigung die Aufnahme von Nahrung auf Wildäckern und Offenflächen verhindert, schäle Rotwild die Rinde der Bäume oder verbeiße diese, was ebenfalls forstliche Schäden verursache. Wildschweine bekommen im Januar Nachwuchs. Die Bache bringe drei bis zwölf Frischlinge in einer Erdsenke, dem sogenannten Kessel, zur Welt. Solche Rückzugsräume dürften nicht gestört werden.

red