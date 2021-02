Wolfsburger Stadtforst ermöglicht Skilanglauf

Im Stadtwald sind derzeit überall Skilangläufer anzutreffen. Wie bereits vor etwa zehn Jahren hat die Stadtforst deshalb die Möglichkeit ausgelotet, Loipen für den Skilanglauf zu präparieren, wie die Stadt mitteilt. Nachdem klar geworden sei, dass das nötige Loipenspurgerät von der Stadt Braunlage ausgeliehen werden kann, habe es noch einer weiteren sorgfältigen Prüfung bedurft. Ab sofort seien die gezogenen Loipen nutzbar.

„Die Menschen erleben derzeit viele Einschränkungen, über allem steht das Gebot der Kontaktminimierung zur Verhinderung von Covid-19-Ansteckungen. Das Angebot von Loipen für den Skilanglauf fördert den Individualsport. Hier sehen wir keine Ansteckungsgefahr und haben uns entschlossen, für das Präparieren der Loipen grünes Licht zu geben. Auch, weil wir darin einen kleinen Ausgleich für die vielfältigen Einschränkungen erkennen“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Zugänge sind an verschiedenen Stellen entlang der Stadtteile Rabenberg und Detmerode möglich

„Der Stadtwald ist aktuell für die Menschen so wichtig wie selten zuvor. Wir bieten nun eine weitere Möglichkeit, die Weitläufigkeit des schönen Waldes zu nutzen. Allerdings verzichten wir auf überregionale Werbung. Die Anreise von Besuchenden aus anderen Regionen liegt aktuell nicht in unserem Interesse. Wir bitten dringend darum, dass die Corona-Verhaltensregeln auf den Loipen, aber auch den Parkplätzen eingehalten werden“, bekräftigt Stadtrat Kai-Uwe Hirschheide, der für den Bereich der Stadtforst verantwortlich ist. Die Skiloipen erstrecken sich – beginnend am VW-Bad – zwischen dem Hasselbachtal und Detmerode. Zugänge sind an verschiedenen Stellen entlang der Stadtteile Rabenberg und Detmerode möglich. Die Loipenkarte gibt einen Eindruck vom Streckenverlauf. Insgesamt sind es mehr als zehn Kilometer, die durch das Hasselbachtal, entlang der Barnstorfer Feldmark und über Strecken durch eine verschneite Waldlandschaft verlaufen.

„Wir brauchen mindestens 20 Zentimeter Schneeauflage für eine gute Spur“

Wenn die Wetterlage es erlaubt, werden die Loipen von Forstwirtschaftsmeister Robin Reck und Forstwirt Jonas Bellin erneuert. Stadtförster Dirk Schäfer: „Wir brauchen mindestens 20 Zentimeter Schneeauflage für eine gute Spur. Die sind aufgrund von Verwehungen nicht auf ganzer Länge gegeben. Zwischen den Loipen wird ein breiter Streifen gewalzt, sodass auch Waldwanderer und Läufer davon profitieren. Auch das Skaten geht hier recht gut. Wenn die Spaziergänger darauf achten, nicht die Loipen zu betreten, bleiben sie hoffentlich lange in einem guten Zustand.“

Die Loipenkarte ist einsehbar unter www.wolfsburg.de/stadtforst

red