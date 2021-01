Hanns-Lilje-Heim: Corona wurde bei Kurzaufenthalt eingeschleppt

Im Hanns-Lillje in Wolfsburg verstarben 47 Heimbewohner – am oder mit dem Coronavirus.

Während der ersten Corona-Pandemiewelle im Frühjahr 2020 war das Hanns-Lilje-Pflegeheim in Wolfsburg ein Ansteckungs-Hotspot. Die Todesfälle in der auf Demenzkranke spezialisierten Einrichtung schrieben bundesweit und über Monate Schlagzeilen. Ermittlungen wurden eingeleitet, im Dezember wurde das Strafverfahren rechtskräftig eingestellt. Gegenüber unserer Zeitung nehmen die Ermittler erstmals Stellung, wie das Virus wahrscheinlich ins Pflegeheim gelangen konnte. Sie stellen außerdem klar: Keinem Mitarbeiter des Diakonie-Heims sind irgendwelche Vorwürfe zu machen.

Der Blick ist jetzt nach vorne gerichtet: Die 124 Bewohner des Hanns-Lilje-Heims gehörten Anfang Januar zu den ersten in Wolfsburg, die einen Corona-Impfstoff erhalten haben. Dennoch liegen die 47 Bewohner, die an oder mit Corona verstorben sind, wie ein schwarzer Schatten auf der Einrichtung auf dem Klieversberg nahe des Klinikums. Die Ballung an Todesfällen innerhalb kürzester Zeit verdeutlicht, wie extrem die Gefährdungslage für Pflegeeinrichtungen in Corona-Zeiten ist. Mit Blick darauf sind die Betreiber von Heimen in der Region höchst alarmiert. In den vergangenen Wochen kam es zu Infektionen, auch größeren Ausbrüchen in Heimen in Peine, Braunschweig und Gifhorn.

Gerüchte über das Hanns-Lilje-Heim – und eine Anzeige

Die Epidemie unter den Heimbewohnern nahm Ende März ihren Ausgang. Danach verging kaum ein Tag ohne einen neuen Eintrag in die Todesbilanz. Schon bald machten Gerüchte in der Stadt die Runde, etwa das von einem Wolfsburger Arzt, der sich das Virus beim Skifahren eingefangen und ältere Patienten aus dem Heim angesteckt hätte. Auch das Heim wurde angeprangert: Der Wolfsburger Anwalt Christian Richter erstattete Anzeige wegen fahrlässiger Tötung gegen Verantwortliche. Er berichtete in einem Interview, Diakonie-Beschäftigte hätten sich ihm anvertraut, von angeblich „katastrophalen Zuständen“ berichtet. Seine Anzeige datierte auf den 29. März, zu diesem Zeitpunkt waren zwölf Heimbewohner gestorben. Es sollte alles noch viel schlimmer kommen.

Soweit man heute vermutet, kam das Virus über einen neuen Bewohner ins Heim. „Wir gehen davon aus, dass der Patient null ein 91-jähriger Rentner war. Er wurde am 13. März 2020 aus dem Klinikum ins Hanns-Lilje-Heim verlegt, blieb dort aber wegen anderer Erkrankungen nur einen Tag und wurde wieder zurück ins Klinikum gebracht. Bei diesem zweiten Aufenthalt wurde dann seine Corona-Infektion festgestellt“, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christian Wolters.

Wie lange der 91-Jährige bereits Träger des Virus war und wo er sich infiziert hatte, ließ sich nicht mehr rekonstruieren. Allerdings reichte dieser gerade einmal eintägige Aufenthalt im Heim aus, um andere Bewohner und Pfleger anzustecken. Der Rentner selbst verstarb am 27. März. Bereits am 21. März kam es im Heim zum ersten Todesfall.

„Keine Anknüpfungspunkte für Pflichtverletzungen“

„Für die Ermittlungen wurden umfangreiche Bewohner- und Krankenakten im Heim ausgewertet. Bei der Bewertung haben sich keine Anknüpfungspunkte für Pflichtverletzungen ergeben. Seitens der Heimleitung und der Mitarbeiter ist alles getan worden, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern“, stellt Wolters klar. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass sich die Heimleitung und die eingesetzten Pflegekräfte mit der Covid-19-Pandemie einer völlig neuartigen Situation gegenübersahen.

„Der Kenntnisstand über die Verbreitungswege und die Behandlungsmöglichkeiten im Frühjahr 2020 war deutlich geringer, als er es inzwischen ist. Insoweit ist der erste bestätigte Covid-19-Fall in Wolfsburg erst am 13. März festgestellt worden.“ Der Sprecher der Staatsanwaltschaft erinnert, dass das Leben und der Geschäftsbetrieb in Wolfsburg und Umgebung noch normal weitergelaufen seien. Einschränkungen des öffentlichen Lebens, um die Ausbreitung einzudämmen, wurden von der Landesregierung erst ab dem 17. März 2020 beschlossen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung listete Wolters auf, wie das Hanns-Lilje-Heim nach der ersten Strafanzeige – zwei weitere wurden durch Angehörige von Toten gestellt – kontrolliert wurde durch Gesundheitsamt, Heimaufsicht und Krisenstab:

Am 4. März 2020 fand eine Dienstbesprechung zum Thema Corona und entsprechenden Hygienemaßnahmen statt.

Am 5. März 2020 fand eine Begehung durch die Stadt Wolfsburg statt.

Am 13. März 2020 wurde ein Kontaktverbot im Heim durchgesetzt. Das Heim war seitdem für Besucher geschlossen.

Am 17./18. März wurde im Heim der erste Corona-Fall festgestellt.

Ab dem 19. März wurden Verdachtsfälle und gesunde Heimbewohner getrennt.

Am 21. März gab es den ersten Todesfall im Zusammenhang mit Corona.

Beginnend mit 26. März wurden Bewohner und Pfleger getestet.

Am 27. März wurde eine geschlossene Station eingerichtet.

Am 29. März gab es erneut eine Begehung durch den Krisenstab.

Am 9. April wurde eine unangemeldete Begehung im Rahmen der Überwachung durch den Krisenstab gemäß Infektionsschutzgesetz durchgeführt.

Im Zuge der Ermittlungen haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass zu irgendeinem Zeitpunkt Masken, Hygienematerial oder Ähnliches im Heim nicht in ausreichendem Maße vorhanden gewesen wären, so Wolters. Dass Pfleger das Virus ins Heim getragen hätten, habe sich nicht bestätigt. Ein weiterer Vorwurf in Richtung des Heims lautete ferner, Pfleger hätten angeblich trotz bekannter Erkrankung und aufgrund von Personalengpässen weiter im Heim gearbeitet. Auch dies wies Wolters mit Verweis auf den Schlussbericht zum Verfahren zurück.

Zeitweise fuhren Bestattungsunternehmer fast täglich das Hanns-Lilje-Heim an, um verstorbene Heimbewohner im Sarg abzutransportieren. Das Foto entstand Ende März. Zu dem Zeitpunkt waren schon mehr als 20 Bewohner an oder mit dem Coronavirus verstorben. Foto: Peter Steffen / dpa

Ermittlungen ergeben keinen Anlass zur Anklageerhebung

Es ergäben sich ferner keine Anknüpfungspunkte für Pflichtverletzungen von Pflegern oder Ärzten bezüglich der Frage der Einweisung von Patienten in das Krankenhaus, erklärt der Sprecher der Anklagebehörde weiter. Nach dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens wurden Patienten bei Bedarf in das Klinikum Wolfsburg eingewiesen. Dort sind auch tatsächlich Patienten verstorben. Andererseits wurden Patienten im Hanns-Lilje-Heim gepflegt. „Auffällig war, dass viele der Bewohner vor ihrem Ableben keine deutliche Symptomatik gezeigt haben“, so Wolters. „Es ergibt sich auch aus den Unterlagen, dass der Krankheitsverlauf ausgesprochen unterschiedlich war. Zum Teil lagen zwischen bekanntem Krankheitsausbruch und Versterben nur wenige Tage. In anderen Fällen sind lange Zeiträume vergangen.“

Die Ermittlungen brachten keinen Anlass für eine Anklageerhebung. Das Verfahren wurde gemäß Paragraf 170 Absatz 2 Strafprozessordnung eingestellt. „Es gab dagegen weder Beschwerden der drei Anzeige-Erstatter noch der Generalstaatsanwaltschaft. Unsere Argumentation war also nachvollziehbar“, meint Wolters.

Bekannt ist, dass es zum Zeitpunkt des Ausbruchs zu wenig Corona-Tests gab: Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs erwähnte erst kürzlich in einem Interview mit unserer Zeitung , dass der Krisenstab in den ersten Tagen des Ausbruchs im Hanns-Lilje-Heim um 60 Tests habe kämpfen müssen. Bei einer Pressekonferenz am 30. März wurde berichtet, dass der Krisenstab vier Tage vorher entschieden hatte, alle Bewohner des dritten Stockwerkes auf eine Infektion zu testen und am 27. März die Bewohner des zweiten Stockes getestet wurden. Damals erklärte Mohrs, dass bei Bewohnern einer geschlossenen Abteilung auf Abstriche verzichtet wurde, weil es keine Berührungspunkte gegeben habe.

Während des Ausbruchs warnte das Diakonische Werk, dass Engpässe bei Desinfektionsmitteln und Schutzmaterial drohten. Im Sommer berichteten Vertreter der Diakonie außerdem von einem Mangel an Tests und liegengebliebenen Ergebnissen. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung fanden zudem in einer gemeinsamen Recherche heraus, dass sich lediglich drei Hausärzte um die erkrankten Bewohner des Hanns-Lilje-Heims kümmerten, weil andere niedergelassene Ärzte das Heim mieden.