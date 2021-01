Vermieter will 100 Ladeboxen für E-Autos installieren

Wolfsburg. 100 Ladepunkte soll es laut Volkswagen Immobilien bis 2022 in Wolfsburg geben. Temporär sind die neuen Ladepunkte in den Tiefgaragen kostenlos.

Sieben Ladestationen in den Steimker Gärten hat Volkswagen Immobilien (VWI) installiert, heißt es in einer Mitteilung. Gefördert von Volkswagen Group Components wurden aktuell sieben von insgesamt zwölf Ladeboxen mit einer Leistung von 22 kW in den Tiefgaragen der Neubauprojekte Lindenhöfe und Promenaden Carré testweise in Betrieb genommen.

„Die Steimker Gärten wurden von Beginn an als Quartier für elektrische Mobilität gedacht und die Voraussetzungen für einen schrittweisen und bedarfsgerechten Ausbau der Ladeinfrastruktur geschaffen. Wir freuen uns, dass wir nun Elektromobilität und die Lademöglichkeiten in unserem Wohnquartier präsentieren können“, sagt Meno Requardt, Sprecher der VWI-Geschäftsführung.

Ladeboxen sollen Erfahrung bringen

„Eine flächendeckende und bedarfsorientierte Ladeinfrastruktur ist der Schlüssel für den Erfolg von E-Fahrzeugen. Deshalb arbeiten wir an unterschiedlichen Ansätzen, die kundengerechtes, intelligentes und flexibles Laden ermöglichen. Vor kurzem haben wir die Pilotphase der DC-Wallbox von Volkswagen Group Components an den Werksstandorten gestartet. Mit der Inbetriebnahme in den Steimker Gärten sammeln wir Praxis-Erfahrungen für das Laden zu Hause“, erläutert Mark Möller, Leiter Geschäftsbereich Technische Entwicklung & E-Mobilität, Volkswagen Group Components in der Mitteilung.

Die neuen Lademöglichkeiten können von den VWI-Bewohnern genutzt und getestet werden. Die Nutzung ist dabei vorerst kostenfrei und ist ein zusätzlicher Service für die Mieter, heißt es. E-Fahrzeuge können so mit bis zu 22 kW geladen werden. Derzeit finden Gespräche mit potenziellen Betreibern statt, die künftig für die Abwicklung und das Lademanagement verantwortlich sein werden, teilt VWI mit.

Wallboxen vorerst kostenfrei

Volkswagen Immobilien hatte im Vorfeld die notwendige Infrastruktur für die Installation der Pilot-Wallboxen in den Tiefgaragen realisiert und will laut Mitteilung zukünftig allen Mietern auf Wunsch individuelle Lademöglichkeiten an den zugeordneten Stellplätzen anbieten. So könne bei Bedarf die vorhandene Ladesteckdose gegen einen Mietaufschlag von 25 Euro im Monat mit einem ID-Charger (Wallbox) und einer Leistung von 11 kW Wechselstrom (AC) aufgerüstet werden.

Ziel ist es laut Vermieter, die Ladeinfrastruktur sukzessive in den Wohnbeständen auszubauen und durch öffentliche Ladepunkte, wie am Quartiersplatz entlang der Steimker Promenade, zu errichten.

Um künftig auch Mieterstrommodelle mit individueller Erzeugung und Speicherung umsetzen zu können, wurden in der Ausplanung der Gebäude in den Steimker Gärten die erforderlichen baulichen Themen wie beispielsweise Photovoltaik-Anlagen berücksichtigt. Die Erfahrungen aus den Steimker Gärten als Reallabor für E-Mobilität sollen helfen, weitere Ladepunkte im VWI-Wohnungsbestand in Wolfsburg zu realisieren. Auf den eigenen Mieterstellplätzen werden nach aktueller Planung von Volkswagen Immobilien bis 2022 insgesamt 100 Ladepunkte, verteilt auf das ganze Stadtgebiet, entstehen. Diese sollen dann mit den gängigen öffentlichen Kartenbezahlsystemen genutzt werden können.

