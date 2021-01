Jens Krause übernimmt Geschäftsbereich Bürgerdienste

Wolfsburg. Zuvor war Verwaltungsmann Michael Sothmann viele Jahre Leiter des Geschäftsbereichs Bürgerdienste in Wolfsburg gewesen.

Der Geschäftsbereich Bürgerdienste der Stadt Wolfsburg hat eine neue Leitung. Jens Krause ist seit dem 1. Januar 2021 Geschäftsbereichsleiter der Bürgerdienste, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Zuvor war der erfahrene Verwaltungsmann Michael Sothmann viele Jahre Leiter des Geschäftsbereichs Bürgerdienste gewesen. Er hatte Anfang 2020 das Rathaus verlassen und die Geschäftsführung städtischer Gesellschaften, der Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH und von n@work Service GmbH, übernommen.

Wolfsburg: Bürgerdienste haben eine neue Leitung

Oberbürgermeister Klaus Mohrs führte den 42-jährigen Jens Krause im Beisein von Stadtrat Andreas Bauer, Dezernent für Bürgerdienste, Finanzen und Brand- und Katastrophenschutz sowie dem Vorsitzenden des Ausschusses für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr Günter Lach und seinem Stellvertreter Ralf Mühlisch in sein neues Amt ein, schreibt die Stadt. Laut Mitteilung der Stadt sagt Stadtrat Andreas Bauer: "Ich bin froh, dass mit Jens Krause eine vielseitige und insbesondere bereits im Bereich der Bürgerdienste verwaltungserfahrene Nachfolge für die Geschäftsbereichsleitung gefunden werden konnte. Ich bin mir sicher, dass Jens Krause den Geschäftsbereich Bürgerdienste auf zukunftsgerechte Beine stellen wird, besonders im Hinblick auf den Ausbau von digitalisierten Dienstleistungen, und wünsche ihm dabei allzeit gutes Gelingen." Jens Krause wird zitiert: "Aus meiner Sicht ist der Geschäftsbereich Bürgerdienste einer der vielseitigsten und spannendsten Bereiche, den die Verwaltung zu bieten hat und ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe."

Krause begann Ende der 1990er Jahre seine Ausbildung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst bei der Stadt Wolfsburg, teilt diese mit. Nach Tätigkeiten im Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit und im Geschäftsbereich Personal war er fünf Jahre Koordinationsreferent im Verwaltungsvorstand, so die Mitteilung. 2015 wechselte er laut Stadt als Leiter der Abteilung Soziale Hilfen außerhalb von Einrichtungen in den Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit und übernahm auch die Vertretung des Geschäftsbereichsleiters. Er wechselte Ende 2017 in den Geschäftsbereich Bürgerdienste als Leiter des Ordnungsamt und stellvertretender Geschäftsbereichsleiter. 2019 wurde ihm die Leitung des Referates Zentrales Organisationsmanagement übertragen.

red