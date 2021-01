Er war einer der ersten Tunesier in Wolfsburg

Schon 1973 trat Abdallah Zaibi in die IG Metall ein. Auf einer Delegiertenversammlung in Frankfurt referierte er über Ausländerfeindlichkeit.

1970 kamen die ersten Tunesier nach Wolfsburg, um im Volkswagenwerk zu arbeiten. Zum 50. Jubiläum war eine große Feier geplant. Sie musste, wie so vieles, verschoben werden. Abdallah Zaibi hofft, dass 2021 alle Tunesier zusammen etwas auf die Beine stellen.

Tunesier in Wolfsburg - zunächst sind 746 eingewandert

Der 72-Jährige gehört zu den ersten 746 Tunesiern, die 1970 in Wolfsburg gemeldet waren. Er ging noch zur Schule, als ein schon früher ausgewanderter Cousin fragte, warum er nicht auch nach Deutschland komme. Dessen Argumente – die tollen Autos, die Mädchen - waren es nicht, die Abdallah Zaibi überzeugten, seine Heimatstadt Jendouba zu verlassen: Er träumte von einem Studium, wollte etwas Geld sparen und Erfahrungen sammeln.

Zwei ärztliche Untersuchungen und einen Französischtest musste der junge Mann absolvieren. Dann kam die Zusage. Erst einen Tag, bevor er aufs Schiff stieg, erinnert sich der Wolfsburger, habe er seinen Eltern erzählt, dass er nach Deutschland gehe. »Das war echt schön.«

Winter in Deutschland

Durchweg positiv sind auch die ersten Erinnerungen an Deutschland, von denen er erzählt. Zaibi kam an einem Winterabend in Niedersachsen an. Die vielen Lichter in der Nacht beeindruckten ihn tief. So etwas gab es damals in seiner Heimat noch nicht. Mit dem Bus ging es nach Grasleben, am nächsten Tag ins Volkswagenwerk. »Und dann haben wir angefangen zu arbeiten.«

Wie war die Arbeit in Halle 3? »Es hat Spaß gemacht.« Und die Kollegen? Zaibi arbeitete mit anderen Tunesiern, Deutschen, Italienern zusammen. »Die waren alle nett und haben mir geholfen.« Fotos zeigen den Einwanderer mit halblangen Locken und Schlaghosen im Schnee, auf einer Wiese liegend, mit anderen Junggesellen im Wohnheim in Kästorf. Zusammen wurde gekocht, gefeiert, jeden Samstag fuhren sie ins Delphin-Kino. Den Chauffeur machte ein italienischer Mitbewohner, der als Fahrtgeld eine D-Mark nahm.

Zaibi tritt der IG Metall bei

Die Bundesrepublik hatte 1965 aufgrund des Arbeitskräftemangels in der Industrie ein Anwerbeabkommen mit Tunesien geschlossen. Wie für andere »Gastarbeiter« auch sollte ein Rotationsprinzip gelten: Jeder Arbeitnehmer sollte nach zwei Jahren wieder gehen. Doch die Arbeitgeber entwickelten andere Vorstellungen. Sie wollten die eingearbeiteten Leute behalten und nicht alle zwei Jahre neue anlernen.

Familienangehörige wurden nachgeholt. 1977 lebten laut einem Bericht der Bundeszentrale für politische Bildung in Wolfsburg 105 Frauen und 122 Kinder und Jugendliche mit tunesischer Staatsangehörigkeit.

Auch Abdallah Zaibi blieb nicht in der Gemeinschaft der ausländischen Junggesellen stecken. Er stürzte sich ins Leben. Lernte Deutsch an der Volkshochschule, trat in die IG Metall ein. Als er 1973 eine Weile in Heilbronn arbeitete, lernte er in der Nachbarschaft eine nette Krankenschwesternschülerin kennen. Zwei Jahre später heirateten die beiden und zogen, als der erste von drei Söhnen geboren wurde, in eine größere Wohnung um.

Abdallah Zaibi - einer der ersten Tunesier in Wolfsburg Abdallah Zaibi - einer der ersten Tunesier in Wolfsburg Abdallah Zaibi in den Räumen des Tunesischen Vereins für Kultur und Jugend, zu dessen Gründern er gehört. Foto: Repro/Landmann/regios24/privat

Abdallah Zaibi - einer der ersten Tunesier in Wolfsburg Zwar gibt es auch in Tunesien Schnee, aber nur im Gebirge. Abdallah Zaibi machte in Deutschland erstmals damit Bekanntschaft. Foto: Repro/Landmann/regios24/privat

Abdallah Zaibi - einer der ersten Tunesier in Wolfsburg Von 1977 bis 1987 gab Abdallah Zaibi (hintere Reihe, Dritter von links) Integrationskurse in der Volkshochschule. Foto: Repro/Landmann/regios24/privat

Abdallah Zaibi - einer der ersten Tunesier in Wolfsburg Abdallah Zaibi mit Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Ministerpräsident Stephan Weil. Das Land Niedersachsen zeichnete ihn für seine Jugendarbeit in Westhagen aus. Foto: Repro/Landmann/regios24/privat

Abdallah Zaibi - einer der ersten Tunesier in Wolfsburg Zusammen kochen, feiern, ins Kino gehen. Im Männerwohnheim in Kästorf war immer was los. Auf dem Bild ist Abdallah Zaibi der Zweite von links. Foto: Repro/Landmann/regios24/privat



Abdallah Zaibi - einer der ersten Tunesier in Wolfsburg Die Meldekarte des tunesischen Konsulats zeigt einen jungen Abdallah Zaibi mit kecker Mütze. Foto: Repro/Landmann/regios24/privat

Abdallah Zaibi - einer der ersten Tunesier in Wolfsburg Schon 1973 trat Abdallah Zaibi in die IG Metall ein. Auf einer Delegiertenversammlung in Frankfurt referierte er über Ausländerfeindlichkeit. Foto: Repro/Landmann/regios24/privat

Abdallah Zaibi - einer der ersten Tunesier in Wolfsburg Abdallah Zaibi hat zahlreiche Jugend-Fußballmannschaften trainiert. Foto: Repro/Landmann/regios24/privat

Inzwischen war Zaibi schon Vertrauensmann der Gewerkschaft. Ab 1977 gab er Integrationskurse in der Wolfsburger Volkshochschule, 1978 trat er in die SPD ein und wurde Vorsitzender des Tunesischen Vereins. »Ich wollte einfach was machen«, blickt er zurück. »Ich bin ein Typ, der nicht nur arbeiten und zu Hause sitzen, essen und schlafen will.«

Abdallah Zaibi holte Kinder von Wolfsburgs Straßen

Dafür kann Abdallah Zaibi tatsächlich nicht viel Zeit gehabt haben. In Westhagen holte er als Fußballtrainer mit dem Streetlife-Fachdienst auffällig gewordene Jugendliche von der Straße, trainierte aber auch regulär im Verein den Fußballnachwuchs. Er war Mitglied im Ausländer- und Sportausschuss, sitzt bis heute im Ortsrat der Nordstadt. Er bewegte den damaligen Oberbürgermeister Rolf Schnellecke, einen Freundschaftsvertrag mit seiner Heimatstadt Jendouba zu schließen, und erlebte zufrieden, als Klaus Mohrs daraus eine Städtepartnerschaft machte. Er fuhr mit seinen Fußballjungs nach Tunesien, brachte Rollstühle dorthin. Zusammen mit seiner Frau initiiert er den Aufbau von Behindertenwerkstätten in dem nordafrikanischen Staat.

2015 betreute Zaibi Flüchtlinge. Nachdem sich junge Wolfsburger Muslime in syrische IS-Terroristen verwandelt hatten, betrieb er die Gründung eines Jugend- und Kulturvereins. Für sein soziales Engagement wurde Zaibi mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Land Niedersachsen für das Westhagener Fußballprojekt.

Was ihn momentan etwas traurig macht, ist, dass die Tunesier in Wolfsburg in seinen Augen zu wenig an einem Strang ziehen. Er hofft, dass sich das wieder ändert und alle Gruppen die Jubiläumsnachfeier gemeinsam auf die Beine stellen.

Seinen Jugendtraum zu studieren und Tierarzt zu werden, hat Abdallah Zaibi nicht verwirklicht. Sein Leben ist anders gelaufen, als er es sich in Jendouba hätte vorstellen können. Dass er nicht zurückkehren wollte, wusste er seiner Erinnerung nach schon drei Jahre nach seiner Schifffahrt nach Europa. »Ich hatte mich eingewöhnt und habe mir gesagt: Ich mach was in Deutschland«, sagt er. Und doch: Trotz doppelter Staatsbürgerschaft und allem, was er tut, um der Wolfsburger Stadtgesellschaft etwas zurückzugeben - im Herzen ist Abdallah Zaibi noch immer Tunesier.

