Wolfsburg. Die Stadt registriert 1217 Geburten und 1498 Todesfälle in 2020. Die Zahl der Eheschließungen liegt mehr als 100 unter denen des Vorjahres.

Marie und Ben führen Vornamens-Charts in Wolfsburg an

Die Hitliste bei den Vornamen der in 2020 neugeborenen Wolfsburger Kinder führen Marie bei den Mädchen sowie Ben bei den Jungen an. Mit insgesamt 15 Nennungen liegt Marie bei den Mädchennamen vor Lara (14). Dahinter folgen Mia (13), Emma, Lia und Mila (jeweils 12). Beim männlichen Nachwuchs führt Ben (17 Nennungen) die Beliebtheitsskala an, vor Emil (15), Leon (14), Elias, Milan und Noah (jeweils 12), schreibt die Stadt.

Laut Einwohnermelderegister wurden bis einschließlich 15. Dezember insgesamt 1217 Geburten registriert. 2019 waren es 1289 und 2018 insgesamt 1324 Geburten. Vergangenes Jahr (bis 15. Dezember) starben 1498 Wolfsburger. In 2019 waren es 1447 Bürger, und 2018 verstarben 1513. Der natürliche Saldo von Geburten und Sterbefällen ist demzufolge mit -281 Personen negativ.

2020 gab es 638 Eheschließungen, 2019 noch 745

Die Zahl der Eheschließungen im Wolfsburger Standesamt für das abgelaufene Jahr lag bei 638 (2019: 745, 2018: 749). In 2020 wurden insgesamt 14 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen (2019: 15, 2018: 26). Bei allen Personenstandsfällen handelt es sich um die im Standesamt Wolfsburg beurkundeten Fälle. Die Zahlen der davon in Wolfsburg lebenden Personen lassen sich dabei nicht explizit ermitteln.

red