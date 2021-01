Kein Blaulicht-Cup, aber neue Unterstützung fürs Wolfsrudel

Normalerweise würden die Feuerwehren jetzt dem Puck hinterherjagen. Jedenfalls die Eishockey-Cracks unter ihnen. Der Blaulicht-Cup allerdings fiel auch Corona zum Opfer. Zwei Wochen vor Abbruch des Spielbetriebes hatte das "Wolfsrudel", wie sich die hiesigen Brandschützer nennen, noch die Feuerwehr Eishockeyliga Nord (FEL) in der Saison 2019/20 angeführt. Die Meisterschaft fiel dann aber dem ersten Lockdown zum Opfer. Und natürlich liegt derzeit alles auf Eis.

Baumfäller ist ein Riesenfan der Puckjäger

Einen Trost gibt es da in der anhaltenden Spielpause im Lockdown durch unverhoffte Unterstützung. Henry Johns, Inhaber einer Baumfällerei und begeisterter Fan der eishockeyspielenden Brandschützer stieg ins Sponsoring des Wolfsrudels ein und findet sich fortan auch auf den Trikots der Puckjäger wieder.

Johns: „Mir gefällt dieser Zusammenhalt, man merkt, dass der Spaßfaktor Priorität hat. Egal wie fortgeschritten jeder einzelne auf den Kufen ist, es zählt das Team. Es ist mir eine Freude den steigernden Leistungen von Jahr zu Jahr zuzusehen.“

Nächster Blaulicht-Cup soll im Dezember 2021 sein

Und was es zuvor zumeist im Fußball gab, wurde jetzt auch für die Kufencracks der Feuerwehr angeschoben: Ein Sticker-Album, das zum Sammeln aller "Helden" einlädt, entstanden in Kooperation mit einem örtlichen Supermarkt. So bestens ausgestattet und motiviert nimmt das „Wolfsrudel“ daher auch schon den nächsten Blaulicht-Cup ins Visier.

Im Dezember 2021 soll der wiederum starten und dabei geht es ja um nicht weniger, als dass man den Erzrivalen, die "Icebulls" schlägt. Im 8. Blaulicht-Cup stehen sich dann Feuerwehr und Polizei-Inspektion gegenüber. "Wir hoffen auf weiterhin so tolle Unterstützung durch die Fans beider Lager", sieht Wolfsrudel-Sprecher Volkmar Weichert spannenden Partien in der Eisarena im Allerpark entgegen.