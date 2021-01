Salamander-Schranken geklaut: Nabu setzt 1.000 Euro Belohnung aus

Es ist eine Endlos-Geschichte. Immer wieder kommt es zu Zerstörungen und Diebstahl an den Salamander-Schranken zwischen Waldhof und Barnstorf. Eigentlich sollen die Barrieren dafür sorgen, dass die Amphibien auf ihrer Wanderung geschützt werden. Seit Weihnachten sind die Schranken erneut verschwunden. Unbekannte haben sie gestohlen. Die Salamander-Population, bestehend aus einigen hundert Tieren, steht unter Naturschutz, ist eine der wenigen, die es in Deutschland noch gibt.

Nabu will ein Zeichen setzen: 1.000 Euro Belohnung für Hinweise auf Täter

Der Naturschutzbund hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet und setzt nunmehr auch eine Belohnung von 1.000 Euro für die Ergreifung des oder der Täter aus. Nabu-Vorsitzender Michael Kühn, der auch Naturschutzbeauftragter der Stadt Wolfsburg ist: "Wer immer noch glaubt, dass dies ein Dumme-Jungen-Streich ist, muss wissen, dass es nicht nur um Diebstahl und Sachbeschädigung sondern auch um einen Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz geht. Da geht es dann um Strafen ab 10.000 Euro aufwärts."

Stadt hat die Verpflichtung, die seltene Art zu schützen

Kühn betont: "Es geht hier um eine vom Aussterben bedrohte Art. Die Stadt hat die Verpflichtung, sie zu schützen, also hat sie auch gar keine andere Möglichkeit, als hier für Barrieren zu sorgen." Der Nabu hoffe, dass die jüngste Straftat nun nicht zur kompletten Sperrung der Straßen führen müsse und nur noch ganz wenige Fahrzeuge eine Ausnahmeregelung erhalten dürften.

Nur wenige dürfen die Straße ohnehin nutzen - Es gibt immer wieder Streit um die Barrieren

Ohnehin ist der Kreis derer, die bisher einen Schlüssel für die Schranke hatten, sehr eingegrenzt. Es geht um Rettungsfahrzeuge, Schulbusse, Land- und Forstwirte. Seit einigen Jahren gibt es allerdings immer wieder Streit um die Barrieren. Waldhofer und Barnstorfer müssen bei geschlossener Schranke einen größeren Umweg in Kauf nehmen.

Naturschützer zeigen Fotos, um die Existenz der Feuersalamander zu belegen

Zudem wurde immer wieder in den Raum gestellt, dass das Thema Feuersalamander übertrieben sei, die beschriebene Population wurde immer wieder in Frage gestellt. Michael Kühn will diese Zweifel nun auch ein für alle Mal aus dem Weg räumen, indem der Öffentlichkeit Fotos von den Tieren beim Überqueren der Straße zwischen Waldhof und Barnstorf gezeigt werden. "Ehrenamtliche Naturschützer vom BUND haben die Aufnahmen gemacht", so Kühn, der zudem darauf hinweist, dass die 1.000 Euro Belohnung von Ehrenamtlichen gespendet wurden. "Es geht uns darum, darzustellen, dass die Tiere hier bei uns leben und unseren besonderen Schutz brauchen."

Hinweise auf Täter gab es bislang nie. Eigentlich soll demnächst eine moderne Schranke in Betrieb gehen

Eigentlich soll in Kürze eine durch Mittel aus einer Umweltstiftung geförderte Barriere, die noch modernere Möglichkeiten des Öffnens und Schließens bietet, in Betrieb gehen. Hinweise über die zu Weihnachten gestohlenen Schranken nimmt die Polizei entgegen. Ebenfalls an Weihnachten vor zweit Jahren, so Michael Kühn, seien die Barrieren schon einmal abhanden gekommen. Danach allerdings wieder an den Ort zurückgebracht worden. Ein anderes Mal wurden Schranken, es gibt zwei zwischen Barnstorf und Waldhof, zersägt. Hinweise auf Täter gab es nie. Man tappt bisher im Dunkeln.