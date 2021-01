Die Stadt Wolfsburg versucht, für stabile Mieten zu sorgen. Im Vorsfelder Heidgarten fürchteten sich Bewohner in den vergangenen Jahren davor, nach dem Umbau ihrer Häuser mehr zahlen zu müssen.

Wolfsburg. Die Kommune hat sich beim Land erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Mietpreisbremse in Wolfsburg nicht fällt.

Freude in Wolfsburg: Die Mietpreisbremse bleibt

Zu Beginn des Jahres 2021 soll in Niedersachsen eine neue Mieterschutzverordnung mit Mietpreisbremse in Kraft treten. Die Wolfsburger Stadtverwaltung freut sich darüber, dass die Bremse nun auch in der VW-Stadt Bestand hat.

„Wir als Stadt haben uns erfolgreich für den Erhalt der Mietpreisbremse eingesetzt und sind damit beim Land und beim Städtetag auf offene Ohren gestoßen. Dafür möchte ich mich bedanken“, erklärte Oberbürgermeister Klaus Mohrs vor dem Jahreswechsel. „Neben dem Wohnungsneubau und den eher geringen Mieten der großen Wohnungsgesellschaften in Wolfsburg ist die verabschiedete Verordnung ein weiterer Baustein, um Mieten bei uns bezahlbar zu halten“, unterstreicht das Stadtoberhaupt.

Mietpreisbremse wurde zunächst kritisch gesehen

Das Landeskabinett hatte nach vier Jahren die Neufassung der Mietpreisbremse beschlossen, um steigenden Preisen zu begegnen – insbesondere dort, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist. Wolfsburg sollte aus der Verordnung herausfallen. Doch die Kommune, die das Instrument 2016 noch kritisch gesehen hatte, protestierte.

In einer beim Städtetag und beim Bauministerium eingereichten Stellungnahme verwies die Stadt Wolfsburg auf eine angespannte Situation mit Vollvermietung, 6000 Wohnungsinteressenten und steigenden Preisen. Die kurz nach dem Amtsantritt von Klaus Mohrs initiierte Bauoffensive wird aus Sicht der Kommune erst in den kommenden Jahren zu einer spürbaren Marktentspannung führen: wenn mehr Neubauten bezugsbereit sind.

Bauprogramm halte Preise stabil

Die Verwaltung merkt aktuell an, dass das Bauprogramm die Preise stabil halte, und lobt das Engagement der zwei großen Wolfsburger Wohnungsgesellschaften. Zusammen mit der Allertal Genossenschaft bestimmten die Neuland und Volkswagen Immobilien rund 60 Prozent des Mietmarktes, schreibt sie. 2018 hätten Bestandsmieter durchschnittlich 6,10 Euro pro Quadratmeter gezahlt, Neumieter durchschnittlich 6,80 Euro.

Bei einem entspannten Wohnungsmarkt sei Wolfsburg jedoch noch nicht angelangt, stellt Klaus Mohrs fest. Tausende suchten nach wie vor passenden Wohnraum. „Es ist weiterhin eines der Themen, auf die ich am häufigsten angesprochen werde", so der Oberbürgermeister. „Wir müssen fortwährend daran arbeiten, um unsere Stadt als lebenswerten Wohnort, aber auch als Wirtschaftsstandort weiter zu stärken."

Nach Angaben der Stadt Wolfsburg stehen nach wie vor 6000 Grundstücksinteressenten auf ihren Wartelisten. Ebenso viele Menschen warteten auf eine Mietwohnung von Neuland, Volkswagen Immobilien und Allertal.

red