Wolfsburger entdecken lokales Lockdown-Shoppen

Wolfsburg. „Click and collect“ auf die einfache Tour: Viele Einzelhändler bieten in der Corona-Schließzeit Abhol- und Lieferservice. Das geht sogar telefonisch.

Wer im ersten Lock­down noch nicht dabei war, hat es vielerorts wegen der zweiten Coro­na-Zwangsschließung jetzt für sein Geschäft ent­deckt: Lockdown-Shopping funktio­niert auch vor Ort – und auch ohne echten Online-Shop.

Viele Wolfsburger Einzel­händler neh­men Bestellungen ganz unkompli­ziert telefonisch an. Aber auch eine Waren-Auswahl kann teils angefordert werden – auf Fo­tos und Videos, je nach Wunsch. Das komplette Sortiment wie zu regulären Zeiten bietet beispiels­weise das Kaufhaus WKS in der Fußgängerzone an – Damenbeklei­dung, Unterwäsche, Taschen und mehr. Bestellt wer­den kann telefo­nisch oder per E-Mail, aber auch per Whatsapp oder über Instagram, be­richtet Mitarbeiterin Katarzyna Warzynska.

Für die Telefon-Be­stellung und Warenabholung gibt es täglich feste Zeiten. Auch eine Auslieferung ist möglich. Warenauswahl auf Fotos oder per Video zu sehen „Ganz viele Stammkunden nutzen das Angebot“, berichtet die WKS-Mitar­beiterin. „So versuchen wir, auch im Lockdown für sie da zu sein.“ Vor Weihnachten habe sie auf Wunsch auch Fotos und Vide­os von mehreren Artikeln zur Aus­wahl gemacht und per Whatsapp oder E-Mail verschickt. „Zum Bei­spiel, wenn jemand nach Schmuck oder einer Uhr gesucht hat.“

Katarzyna Warzynska übergibt bestellte Ware an eine Kundin. Foto: Anja Weber/regios24

Soziale Medien helfen auch in Fallersleben

Auch in der Spielkiste in Fallersle­ben kommen neben dem Telefon Whatsapp, E-Mail, Facebook und Instagram zum Einsatz, um weiter Einkäufe zu er­möglichen. Inhabe­rin Bettina Bin­der sammelt die Be­stellungen und vereinbart feste Ab­holzeiten. „Das kommt gut an“, sagt sie. Sie habe durch die neuen Bestell-Kanäle viele neue Kunden hinzugewonn­en, bilanziert die Ge­schäftsfrau. Sie berät telefonisch, zeigt auf Facebook etwas aus dem Spiel­zeug-Sortiment, „aber ich mache auch Fotos mit Vorschlä­gen, wenn ge­wünscht“.

Ganz schwierige Bedingungen für Blumengeschäfte Über die Internet-Plattform „ge­nialokal“ sind bei der Vorsfelder Buchhandlung Sopper eh schon Online-Bestellungen mög­lich. Zu­sätzlich kann aber auch te­lefonisch be­stellt werden, erläutert Mitarbei­terin Katharina Schmidt. Die Zahl der Kunden, die trotz des Lock­downs einkaufen, werde mehr, „überwiegend sind es noch Stammkunden“. Sie können die bestellten Bücher an der Ladentür abholen, dafür gibt es feste Zeiten. Trotz schwieriger Bedingungen will auch Anna Wolf für ihre Kun­den da sein, die am Reislinger Markt das Blumengeschäft „Krea­tive Floristik“ führt.

Online-Geschäft oft nur ein kleiner Trost

„Wenn je­mand telefonisch eine Bestellung aufgibt, mache ich etwas fer­tig. Aber die Lage ist katastrophal. Es dürfen ja keine Feiern stattfin­den, keiner braucht Blumen für ei­nen Besuch. An manchen Tagen be­deutet das stundenlanges War­ten.“ Vor Weihnachten sei das Ge­schäft okay gewesen, „aber viele wissen gar nicht, dass wir Einzel­händler weiter für sie da sind“. Es lohne leider nicht, eine ge­wohnt große Blumenauswahl be­reitzuhalten. Und nach dem Jahreswechsel bleibe einige Tage geschlossen. Waren werden zum Anprobieren ausgelegt oder mitgenommen „Dieses Mal wird das noch reger angenommen als im Frühjahr“, freut sich Eldrid Sode von Sport 2000 in Fallersleben über das Ab­hol-Geschäft. Bestellt werden kann per Telefon, E-Mail oder Insta­gram, die Waren werden dann zum Abholen bereitgelegt. „Ich lege auch kontaktlos Sachen zum An­probieren aus, Handschu­he zum Beispiel. Manche haben sogar schon Hosen hier auf dem Park­platz anprobiert“, erzählt sie schmunzelnd. Aber die Ware kann auch zur Auswahl mit nach Hause genommen werden. Besonders gut verkaufen sich derzeit Walkingstö­cke, dicke Wanderschuhe, Gym­nastikmatten und Hanteln.

Sopper: Natascha Fieting gibt bestellte Bücher an die Kunden heraus. Foto: Anja Weber/regios24

„Viele Männer richten sich zu Hause ein kleines Trainingsstudio ein, weil die Fitnessstudios ja wieder zu sind.“ Dennoch ist Eldrid Sode frustriert: „Es ist extrem deprimie­rend. Es ist quasi wie ein Berufs­verbot.“ Normalerweise liefen die Geschäfte nach Weihnachten auf Hochtouren – nun sei ein Großteil der zehn Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wer sich über die Einkaufsmög­lichkeiten bei Wolfsburger Einzel­händlern im Lockdown informie­ren möchte, findet eine Übersicht bei der WMG un­ter www.markt­platz.wmg-wolfsburg.de. Die Wer­begemeinschaften Blickpunkt Fal­lersleben und Vors­felde live haben unter www.fal­lersleben.de und www.vors­felde-live.de ihre Mit­glieder gelistet, teils auch mit In­ternet-Präsenz, so dass man sich darüber informieren kann.