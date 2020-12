Wolfsburg. Ein Mann wird fälschlicherweise verhaftet. Dann stellt sich heraus: Sein Bruder in Lüneburg ist tatverdächtig.

Pädophilen-Netzwerk – Fahnder ermittelten in Wolfsburg

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen ein deutsches Kinderporno-Netzwerk, die im Oktober 2019 in Bergisch Gladbach ihren Ausgang nahmen, wurde im Dezember erstmals die Staatsanwaltschaft Braunschweig tätig. Ins Visier der Fahnder war ein Wolfsburger geraten, der am 10. Dezember 2020 im Zuge einer Razzia verhaftet wurde. Schnell stellte sich heraus: Nicht er, sondern sein Bruder in Lüneburg ist der gesuchte Tatverdächtige.

Noch am gleichen Tag wurde dieser verhaftet. Der 33-Jährige soll mit den persönlichen Daten seines Wolfsburger Bruders in den dunklen Ecken des Internets unterwegs gewesen sein. Ihm wird der mehrfache schwere sexuelle Missbrauch seiner Tochter vorgeworfen. Die Taten soll er gefilmt und im Pädophilen-Netzwerk geteilt haben.