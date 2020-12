Heiligabend in Wolfsburg – anders, aber nicht schlecht

Wolfsburg Unsere Zeitung war am 24. in Wolfsburg unterwegs. Gesehen haben wir Zuversicht und freundliche Menschen.

Dieses Weihnachtsfest werden wir nie wieder vergessen. Dies sagte Pastor Jörg Mösig von der St. Adrian Gemeinde in Heiligendorf schon eine Weile vorher. Er hat wohl Recht behalten. Heiligabend war anders, interessant anders, auch weniger und zurückhaltender, hier und da fehlte sogar etwas. Anders waren aber auch die Menschen, die Heiligabend neu für sich entdeckten. Wir waren in Wolfsburg unterwegs und haben das Licht gesehen, von dem die Kirche sagt, es sei das Licht der Hoffnung. Wir fanden es an den verschiedensten Orten, nicht überall konnten wir einkehren, das hat Corona zwar verhindert,

Weihnachtsandacht im Klinikum Wolfsburg wird in Patientenzimmer übertragen

Das Wetter passt an diesem 24. Dezember 2020 zur Grundstimmung: trübe, es regnet. Auf den Straßen Wolfsburg ist nicht wirklich viel los. Selten kommt man sonst so gut vorwärts. Um 11 Uhr beginnt im Raum der Stille im Klinikum die Christmette, eine Heiligabendandacht. Bevor wir bei Pastor Wolfram Bach Platz nehmen dürfen, müssen wir uns „einchecken“, wie in einem Hotel. Ein QR-Code enthält unsere Daten, der wird am Eingang des Klinikums gescannt. Die Damen an der Rezeption sind geduldig, bieten sogar Hilfe an. Pastor Bach ist etwas überrascht. Wir sind nicht angemeldet. Er ist ein authentischer Mann Gottes, einer, der eben nicht verklärt durch die Welt geht, dem aber die Weihnachtsgeschichte Kraft schenkt, wie er sagt: „Das ist es, wovon ich zehre.“

Foto: regios24/Michael Uhmeyer

Die Andacht wird in die Patientenzimmer übertragen. Musik spielt Bach per Fernbedienung ein. Es entwickelt sich eine eigentümliche Atmosphäre. Bach spricht die Patienten direkt an. Beinahe wirkt es, als seien sie im Raume, so verbindlich erzählt er den Menschen von der Hoffnung, die auf dem Jesuskind ruht. Dann verspricht er allen: „Gott lässt die Welt nicht vor die Hunde gehen.“ Überall, wo Menschen sich unbehaust fühlten, so, wie die Patienten, könne die Weihnachtsgeschichte ihre Kraft entfalten. Denn Jesus selber sei in eine unbehauste Umgebung hineingeboren worden.

Pastor Bach bittet die Menschen um Geduld. Das ist es: In dem Begriff „Patient“ steckt Geduld. Die Pandemie, sagt er, bringe Einschränkungen mit sich, verhindere menschliche Nähe, und das zu Weihnachten. Sie lasse uns mit dem Herzen hören und mit allen Sinnen fühlen: „Fürchtet euch nicht, denn siehe“. Man möchte Wolfram Bach jedes Wort abnehmen und es konservieren.

Eine sehr stille Nacht im Wolfsburger Hospizhaus

Auch im Hospizhaus zelebriert das Team Heiligabend. Zurückhaltender, als sonst, wie die stellvertretende Geschäftsführerin des Vereins Hospizarbeit Wolfsburg und Region, Brigitte Werner, am Telefon sagt. Besuchen dürfen wir das Haus nicht. Die Gefahr, das Virus doch einzuschleppen, ist schlichtweg zu groß. Die Gäste des Hauses bekämen seelsorgerischen Besuch – wer mag. Die Küche habe sich ein tolles Menü einfallen lassen, aber das sonst übliche gemeinsame Kaffeetrinken im Foyer fällt aus. Kontakte vermeiden, würdige Ruhe. „Es sind in diesem Jahr so viele Menschen gestorben“, sagt Werner und schlägt damit den Bogen zur aktuellen Lage rund um die Pandemie.

Foto: regios24/Michael Uhmeyer

Eben der Pandemie wegen sind viele Aktionen ins Internet verlegt worden, andere kleine und große Traditionen ausgefallen, etwa das beliebte Krippenspiel in der St. Michaelis Kirche Fallersleben. Stattdessen haben die Verantwortlichen das Gotteshaus für Besucher geöffnet. Wir nutzen die Gelegenheit für ein Foto von der Krippe.

Interaktion und Aktivität in der katholischen St. Bernward-Kirche

Menschen, die an diesem Tag die katholische St. Bernward-Kirche besuchen, sind hingerissen. Kein echter Gottesdienst, kein klassisches Krippenspiel, dafür lädt die Gemeinde zum Krippen-Gottesdienst für Familien – ein ganz anderer aber bezaubernder und individueller, der seinen kleinen und großen Besuchern Interaktion und Aktivität abverlangt. Am Eingang sitzt Petra Rose, um die Anmeldungen anzunehmen. Corona stoppt auch nicht an den Türen zu Gotteshäusern. Drinnen warten vier Stationen. Ein Gebetsfenster am Eingang, die große Krippe im Seitenschiff. Dort erzählt eine Stimme die Weihnachtsgeschichte, mit echtem Sound unterlegt. Vor dem Altar suchen die Menschen in der ersten Sitzreihe etwas Ruhe, während aus den Kirchenlautsprechern leise besinnliche Musik in die Ohren kriecht. Im Nebengebäude läuft ein Film der Krippenspielgruppe, eher eine echte Fanstory für Jesus, sehr modern. Und am großen Weihnachtsbaum auf der Wiese steht Patricia Hinz. Aus einem Bluetooth-Lautsprecher tönt „Stille Nacht“. Wer möchte, singt mit – aber nur draußen und nur einzeln. Eine schöne Idee, die „als Ersatz für unseren großen Gottesdienst auf der Wiese hier gedacht ist“, sagt Hinz.

Foto: regios24/Michael Uhmeyer

Die Idee in St. Bernward kommt gut an, weckt aber auch Sehnsüchte: „Ich merke jetzt erst, wie sehr mir das alles fehlt“, sagt Maureen, die mit ihrem Mann Ludolf und den Kindern Helena und Fritz gekommen ist. Vater Ludolf vermisst hingegen nichts: „Das ist anders, aber nicht schlechter.“ Ein gutes Stichwort: Die Konfirmanden von St. Adrian haben ein Krippenspiel in Bildern als Video ins Internet gestellt. Und wer einmal online ist, entdeckt viele andere Krippenspiel-Ideen, etwa von der St. Christophorus-Gemeinde.

Essens- und Päckchenaktionen für die Wolfsburger

Foto: regios24/Michael Uhmeyer

Inzwischen ist es Abend. Normalerweise treffen sich einsame Menschen um 19 Uhr im Luther-Saal gleich neben der Christuskirche, um gemeinsam zu essen und etwas Programm zu genießen. Das fällt in diesem Corona-Jahr aus, aber: Gegessen wird dennoch. Ehrenamtliche der Gemeinde um die Diakonin Hiltrud Fellner verteilen echtes Festessen, etwa Gans, an die Menschen. Auch Detlef Conrad packt mit an. Die Pandemie bestimmt die Regeln. Alles findet vor dem Luther-Saal statt. Kerzen in Gläsern zeigen dort den richtigen Abstand voneinander. Das Essen ist in Aluschalen verpackt. Ausgegeben wird es in einer Box, aus der die Menschen sich das Essen selber herausnehmen. Kontakte gibt es keine, dafür aber noch eine Tüte mit ein paar Leckereien, Tee und anderen Dingen. Aus einem Radio tönen Weihnachtslieder. Die Stimmung ist herzlich, und immer wieder drücken die Beschenkten Fellner einen Umschlag in die Hand. Sie wollen nicht nur nehmen.

Gleich nebenan haben sich Saranda Saliovski und ihre Mutter Myrjam vom Boutique Hotel Goldene Henne postiert. Djuliano Saliovski ist der Koch der Menüs für die einsamen Menschen. Aber wo ist er? „Der hat sich gestern das Bein gebrochen“, sagt Myrjam. Trotzdem ist sie vor Ort. „Wir haben wieder unsere Päckchenaktion durchgeführt“, erzählt die Gastronomin. 160 Pakete haben die Wolfsburger demnach im Hotel abgegeben. Und so bekommt jeder Gast an diesem Abend noch ein Weihnachts-Überraschungspaket, denn: „Wir wissen nicht, was in den Päckchen steckt“, so Myrjam.

Foto: regios24/Michael Uhmeyer

Es bleibt Zeit für ein paar Worte und eine Pause. Heiligabend ist für viele Menschen ein regulärer Arbeitstag, wie für den Bediensteten der Tankstelle gleich neben der Berliner Brücke. „Wir haben 24 Stunden geöffnet“, sagt er und bedient seine Kunden. Er hat gut zu tun. Auch Gunda Schrader ist bis in den Nachmittag im Dienst. Sie fährt einen Bus der Linie 203 von Wolfsburg nach Sülfeld. „Die Menschen sind entspannt“, sagt sie, wenngleich sich die Zahl der Fahrgäste in Grenzen halte. Später finden in einigen Kirchen noch Christmetten statt – alles unter Corona-Richtlinien.