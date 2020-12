Adventskranz entzündet sich in Vorsfelder Wohnung

Am frühen Dienstagmorgen ist in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Heidgarten ein Adventskranz in Brand geraten. Dank funktionierender Brandwarnmelder und dem beherzten Eingreifen zweier Nachbarn, so schreibt es die Polizei, wurde möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Gegen 4 Uhr wurden zwei Bewohner durch Brandmelder geweckt. Über die Terrasse entdeckten sie einen brennenden Adventskranz auf dem Wohnzimmertisch in der Nachbarwohnung. Da der Verursacher auf Klingeln nicht reagierte, öffnete einer von ihnen gewaltsam die Wohnungstür der Wohnung. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Wohnzimmer und brachte den brennenden Kranz auf den Fliesen im Flur in Sicherheit. Da die Rauchbildung zu diesem Zeitpunkt jedoch schon sehr stark war, mussten beide dennoch die Wohnung verlassen.

Bewohner des Mehrfamilienhauses mit sechs Haushalten retten sich

Inzwischen hatte die Mitbewohnerin des Brandentdeckers bereits die Feuerwehr alarmiert, die restlichen Hausbewohner geweckt und evakuiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vorsfelde hatten bereits alle Bewohner des sechs Wohnungen umfassenden Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen verlassen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde wurde der Brand schnell gelöscht. Es gab keine verletzten Personen.

Bewohner können nach dem Einsatz wieder in die Wohnungen zurückkehren

Sowohl in der Wohnung des Verursachers als auch am Gebäude ist kein weiterer Schaden entstanden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Bewohner der brandbetroffenen Wohnung anscheinend vergessen, vor dem zu Bett gehen, die Kerzen des Adventskranzes zu löschen.

Nach Ende der Löscharbeiten konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Ob sie nach dem Schrecken wieder in den Schlaf gefunden haben, ist derzeit nicht bekannt.

red