Diese Beschlüsse sollen den Verkehr in Wolfsburg verbessern

Gleich vier Beschlüsse, die auf die eine oder andere Art die Verkehrssituation in Wolfsburg verbessern sollen, hat der Rat in seiner letzten Sitzung vor den Weihnachtsferien getroffen.

Mit großer Mehrheit fällte er den Planungsbeschluss zum Umbau des St.-Annen-Knotens. Wie berichtet, möchte die Stadtverwaltung nach Beratungen in den politischen Gremien wie auch im Lenkungskreis Verkehr eine längere Rechtsabbiegerspur von der Dieselstraße auf die Berliner Brücke, eine zusätzliche Linksabbiegerspur von der Brücke auf die Dieselstraße sowie, in einem zweiten Schritt, zusätzliche Fahrspuren in Nord-Süd-Richtung schaffen. Die sollen vorrangig für Busse bestimmt sein, die Werker zum Tor Ost bringen.

Zusätzliche Spuren sollen den Verkehrsfluss zum Volkswagenwerk verbessern

Die einzigen Gegenstimmen kamen von der AfD, deren Fraktionsvorsitzender Thomas Schlick erklärte, die Lösung werde nicht ausreichen, erst recht nicht, wenn die Dieselstraße dreispurig ausgebaut werde. „Es wird nur dazu führen, dass noch mehr Autos vor der Ampel stehen“, glaubt er.

Hans-Georg Bachmann (SPD) widersprach: Würde die Verbindung von der Dieselstraße auf die Berliner Brücke nicht ertüchtigt, gelangten die aus dem Osten nach Wolfsburg hineinfahrenden Autofahrer nicht auf die Parkplätze im Norden. „Der Annen-Knoten ist der Schrittmacher des Verkehrs in der Stadt Wolfsburg“, so Bachmann.

Elektroauto-Fahrer parken in Wolfsburg bis mindestens 2022 kostenfrei

Mehrheitlich entschied der Rat am Mittwoch, Elektroautos über den 31. Dezember hinaus von Parkgebühren zu befreien. Die aktuelle Regelung wurde bis Juni 2022 verlängert. Gegenreden kam von der FDP, den Grünen und der AfD. Marco Meiners erklärte für die Liberalen, seine Fraktion empfinde die Parkgebührenbefreiung als übermäßige Bevorteilung einzelner Bevölkerungsschichten. Diese Art der Subventionierung sei auch vor dem Hintergrund der Haushaltslage nicht nachvollziehbar.

Einstimmig sprach sich der Rat dafür aus, dass die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig ein neues Busliniennetz für Wolfsburg konzeptionieren lässt. 100.000 Euro kostet dies die Kommune. Es geht unter anderem darum, Linienführungen zu optimieren, Lücken im Netz zu schließen und flexible Angebote zu schaffen. Den Planern schwebt vor, das Busangebot stärker mit dem Schienenverkehr abzustimmen und an Mobilitätsstationen Umstiegsmöglichkeiten auf neue Verkehrsmittel wie Leihroller und E-Bikes zu schaffen.

Wolfsburgs erster Radschnellweg findet im Rat nur Zustimmung

Ebenfalls einstimmig fiel der Beschluss über Wolfsburgs ersten Radschnellweg, der an der Nordsteimker Straße entlang von Hehlingen bis zum Berliner Ring und dann entweder um den Schillerteich herum in Richtung Innenstadt oder am Berliner Ring Richtung Werk führen soll – vielleicht auch beides. Wie berichtet, erhält Wolfsburg für das Projekt Fördermittel in Millionenhöhe.

Ohne Aussprache stimmte der Rat der nachträglichen Bereitstellung zusätzlicher Mittel für den Radwegbau an der K 114 zu. Der Abschnitt Weyhäuser Weg/ Ilkerbruch wurde im Sommer 2019 fertiggestellt, die Arbeiten dauerten gut ein Jahr länger als erwartet.

Mehr zum Thema Verkehr