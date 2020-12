Impfzentrum im Wolfsburger Congress-Park ist betriebsbereit

Wolfsburg. Das niedersächsische Innenministerium genehmigt das Konzept der Stadt Wolfsburg. Wann in Wolfsburg ein Impfstoff zur Verfügung steht, ist unklar.

Das Wolfsburger Impfzentrum im Congress-Park hat fristgerecht am 15. Dezember die Betriebsbereitschaft gemeldet. Das niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat das von der Stadt eingereichte Konzept genehmigt. Es umfasst in der ersten Stufe zunächst zwei Impfstrecken und zwei mobile Impfteams.

Die mobilen Teams werden nicht mobile Menschen, solche die zum Beispiel zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen betreut werden, vor Ort impfen, schreibt die Stadt. In der letzten Ausbaustufe würden die Impfstrecken auf sechs ausgebaut werden können. Für den Maximalbetrieb wären rund 5800 Impfungen pro Woche theoretisch möglich.

Schulungen im fertiggestellten Impfzentrum bis zum Betriebsstart

„Mit dem Congress-Park haben wir einen hervorragenden Standort, mit dem wir die notwendigen Kapazitäten zur Impfung der Bevölkerung auch kurzfristig erreichen können, wenn der Impfstoff in größerer Menge zur Verfügung steht. Zudem ist der Standort barrierefrei, zentral gelegen und bietet somit eine gute Erreichbarkeit sowohl per Öffentlichen Personennahverkehr als auch für den Individualverkehr“, resümiert der Geschäftsbereichsleiter des Brand- und Katastrophenschutzes, Manuel Stanke. „Zum 15. Dezember beginnen wir mit einer personell besetzten Impfstraße und werden die Zeit bis zum regulären Betrieb zu Schulungszwecken nutzen“, so Stanke weiter.

Die ständige Impfkommission hat in einem ersten Entwurf eine Empfehlung zur Priorisierung der Impfberechtigten bekannt gegeben. Danach sollen Risikopatienten und -gruppen zuerst gegen Covid-19 geimpft werden, wie Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie deren Personal und Menschen über 80 Jahre. „Ich möchte allen Beteiligten für ihren bemerkenswerten Einsatz danken. Wann der Impfstoff in Wolfsburg zur Verfügung steht und wir mit den weiteren Ausbaustufen starten, kann derzeit noch nicht verlässlich gesagt werden“, erklärt Stadtrat Andreas Bauer.

red