IG Metall in Wolfsburg schließt ab Mittwoch bis zum 10. Januar

Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt die Geschäftsstelle der IG Metall Wolfsburg ab Mittwoch, 16. Dezember, bis zum 10. Januar geschlossen. Die Mitarbeiter der IG Metall Wolfsburg sind jedoch weiterhin während der Geschäftszeiten zu erreichen, (05361) 20020. Diese sind montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr. Am 23. Dezember ist die IG Metall bis 12 Uhr erreichbar, heißt es in einer Mitteilung. Auch über igmetall-wob.de und die Mail-Adresse info@igmetall-wob.de können Mitglieder Kontakt aufnehmen.

Drei Ansprechpartner, wenn Fristablauf droht

In dringenden Fällen, insbesondere wenn Fristablauf droht, wenden sie sich bitte an die DGB Rechtsschutz GmbH, Büro Braunschweig, Wilhelmstraße 5, 38100 Braunschweig oder (0531) 242690 oder aber direkt an die Rechtsantragsstelle beim Arbeitsgericht Braunschweig, Grünewaldstraße 11a in 38104 Braunschweig unter (0531) 238500 oder arbs-poststelle@justiz.niedersachsen.de beziehungsweise in sozialrechtlichen Angelegenheiten beim Sozialgericht Braunschweig, Wilhelmstraße 55 in 38100 Braunschweig unter (0531) 4881500.

Für den Zeitraum vom 16. Dezember bis zum 10. Januar 2021 werden zudem auch alle Präsenzveranstaltungen der IG Metall Wolfsburg bis auf Weiteres verschoben.

