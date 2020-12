Zu einem Taschendiebstahl kam es am Donnerstag in der Suhler Straße.

Wolfsburg. Der bislang Unbekannte verwickelt die 83-jährige Frau am Donnerstagmittag in ein Gespräch und lenkt sie so ab.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag gegen 13.30 Uhr einer 83-Jährigen beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Suhler Straße ihr Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Er verwickelte die Frau laut Polizei in ein Gespräch und lenkte sie so ab. Hinweise: (05361) 4646215.

red