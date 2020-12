Wally D. hatte nicht vorgehabt, die Ostertage mit ihrer Schwester zu verbringen. Nur weil diese sie förmlich bekniete, machte sich die Seniorin aus Hannover am Gründonnerstag auf den Weg nach Wolfsburg. Was die 76-Jährige nicht ahnen konnte, war, dass ihr Familiensinn sie das Leben kosten sollte.

Wally D. starb am späten Abend des Ostersonntags 2006 in einer Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung im ruhigen Wolfsburger Stadtteil Hohenstein. Erdrosselt vom drogensüchtigen Freund ihrer Großnichte, die nach eigenen Aussagen mit ihr über eine Fernsehsendung plauderte, während der 26-Jährige im Schlafzimmer ihre Schwester Ilse R. tötete, und die ihr den Mund zuhielt, als er ein Küchenhandtuch um ihren Hals schlang.

Drei Tage später, am Mittwoch nach Ostern, stand Mario Dedolf neben dem Leichnam der Seniorin, betrachtete die Verletzungen an ihrem Hals und das Blut auf dem Sofakissen. Der Todesermittler war schon lange im Feierabend gewesen, als um 20.44 Uhr sein Telefon klingelte und er in die Dienststelle zurückbeordert wurde.

Ilse R. lebte zuletzt im Wolfsburger Stadtteil Hohenstein. Die Polizei versiegelte nach dem Mord die Wohnungstür der Rentnerin. Foto: CITYPRESS24/Hay

Um 22 Uhr traf der Kriminaloberkommissar zusammen mit einem Kollegen aus dem ersten Fachkommissariat und einem dreiköpfigen Team der Spurensicherung im Haydnring ein. „Es war eine kleine Wohnung“, erinnert sich der 56-Jährige. „Die Wohnungsinhaberin lag im Schlafzimmer zwischen Schrank und Bett und war mit einer Daunendecke bedeckt.“ Die Verwesung hatte bereits eingesetzt. Anders als bei der Frauenleiche im Wohnzimmer ­- weshalb sich Dedolf zunächst fragte, ob die Seniorinnen an unterschiedlichen Tagen starben.

In der Wohnung herrschte Chaos

Haarklein hielt Dedolf vor 14 Jahren mit seinem Diktiergerät fest, was er sah. Alles ist in seinem Bericht vermerkt: Das rosafarbene Nachthemd und die gelben Socken, die die Wohnungsinhaberin trug. Ihre Verletzungen. Die Handtaschen, die aus dem Schrank auf sie herabgefallen waren.

Vier Tage lang arbeitete der Tatortbeamte in der Wohnung, in der „totales Chaos“ herrschte. „Alle Schränke standen offen. Auch im Wohnzimmer waren alle Schubladen offen. Da hatte jemand was gesucht“, erinnert er sich.

Wer die Wohnung von Ilse R. durchsucht hatte, fand die Polizei schnell heraus. Keine 24 Stunden nach dem Leichenfund nahmen die Ermittler die 18-jährige Enkelin von Ilse R. und ihren Freund fest. Sie hatten schnell herausgefunden, dass das Mädchen ins Drogenmilieu abgerutscht war und einen ebenfalls heroinsüchtigen Freund hatte. Auch, dass er am Karsamstag den blauen Polo von Verwandten ausgeliehen und den Wagen nicht zurückgegeben hatte. Als das Paar gestellt wurde, fand die Polizei im Polo Schmuck aus der Wohnung der Großmutter.

Das alles bekam Mario Dedolf nur am Rande mit, während er im Haydnring akribisch den Tatort untersuchte. „Was ich am Tatort falsch mache, kann ich nicht mehr heilen“, erklärt er. „Man weiß nie, was wichtig wird.“ Als wichtig erwiesen sich in diesem Fall neben DNA-Spuren des 26-Jährigen an einem Handtuch ein Diabetikertagebuch und eine Fernsehzeitschrift. Sie lieferten deutliche Hinweise auf die Tatzeit. „Frau R. brauchte Insulin“, erinnert sich Dedolf. „Sie hat akribisch Buch geführt und jeden Morgen, Mittag, Abend und Spätabend Werte eingetragen. Am 16. April 2006 waren die Spalten für morgens, mittags und abends ausgefüllt. Für spät nicht mehr.“ In der TV-Zeitschrift war die Seite für den 16. April aufgeschlagen und eine Abendsendung von RTL angekreuzt. Als Dedolf den Fernseher anschaltete, lief dieser Sender.

Mehrere Tage arbeitete die Spurensicherung in der Wohnung am Haydnring. Foto: CITYPRESS24/Hay

Ilse R. und Wally D. starben für ein paar hundert Euro. Als die Jugendstrafkammer des Landgerichtes Braunschweig fünf Monate nach der Tat das Paar wegen gemeinschaftlichen Mordes und Raubes verurteilte, gingen die Richter davon aus, dass die jungen Leute unter Entzugserscheinungen litten und Geld für Drogen brauchten.

Enkelin legt ein Geständnis ab

Die Enkelin hatte bereits in polizeilichen Vernehmungen ein Geständnis abgelegt und ihren Freund schwer belastet. Über den Tod von Wally D. sagte die 18-Jährige im Prozess aus: „Mein Freund hat mit dem Messer zugestochen, aber es hat nicht geklappt. Dann hat er ein Handtuch geholt. Ich habe ein Ende gehalten, er hat zugezogen.“ Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, warum sie ihn nicht gehindert habe, antwortete sie: „Ich wollte nicht wieder allein sein.“

Der Anwalt des 26-Jährigen dagegen plädierte auf Freispruch. Bei der Polizei hatte sein Mandant beteuert, am Tatabend beim Osterfeuer in Nordsteimke gewesen zu sein. Vor Gericht sagten die Tanten des 26-Jährigen aus, dass sie ihm zu Ostern Geld geschenkt hätten. Eine Gutachterin erklärte, seine DNA-Spuren auf dem Handtuch habe er auch zu einem früheren Zeitpunkt hinterlassen können. Auch wollte sie nicht ausschließen, dass Blutspuren auf seinem Hemd von der 18-Jährigen übertragen worden sein könnten.

Als Tatortbeamter untersuchte Mario Dedolf 2006 vier Tage lang die Wohnung, in der die Wolfsburger Seniorin Ilse R. und ihre Schwester starben. Foto: Stephanie Giesecke

Ilse R.s Enkelin wurde zu acht Jahren Jugendhaft verurteilt, ihr Freund zu einer lebenslangen Haftstrafe. Er sitzt nach Dedolfs Kenntnis noch ein und kann frühestens 2021 einen Antrag auf Haftentlassung stellen.

Mario Dedolf arbeitet längst nicht mehr als Todesermittler. Er leitet inzwischen ein Präventionsteam, das sich um Einbruchschutz, Verkehrserziehung und Fahrsicherheitstrainings kümmert. Den Doppelmord an den Seniorinnen wird er nicht vergessen: „Weil die Mieterin von ihrer Enkeltochter und deren Freund ermordet wurde, und weil die Schwester umgebracht wurde, weil sie zu Besuch war.“

