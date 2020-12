Busverkehr: Wolfsburg soll neues Liniennetz bekommen

Wird sechs Jahre nach der großen Reform des Wolfsburger Busliniennetzes ein neues Konzept für den öffentlichen Nahverkehr in Auftrag gegeben? Diese Frage ist in den kommenden Wochen Gegenstand politischer Beratungen, eine andere Neuerung dagegen schon Realität. Seit dem 1. Dezember können Fahrgäste mit der VRB-App digitale Tickets lösen, auch für die Wolfsburger Busse.

Kürzere Fahrzeiten in die Innenstadt, engere Takte, mehr Fahrgäste: Viel hatten sich Rat und Stadtverwaltung davon versprochen, 2014 ein neues Liniennetz einzuführen. Die Erwartungen haben sich auch durchaus erfüllt. Nur trüben Leerfahrten die Bilanz, machte ein Mangel an Busfahrern Einschnitte notwendig, und die Digitalisierung könnte eine flexiblere Beförderung von Fahrgästen ermöglichen.

Mehr Verkehrsmittel, flexiblere Angebote, bessere Verknüpfung mit der Schiene

Kürzlich hat sich der Rat mit einer Mobilitätsstrategie zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs bekannt. Mit verbesserten Linien, der Ergänzung um flexible Angebote, einer Verknüpfung des Busnetzes mit der Schiene sowie digitalen Lösungen soll ein bedarfsgerechteres Angebot entstehen. Mehr Verkehrsmittel sollen zur Verfügung stehen, Lücken verschwinden. Bezahlbar sein muss das Ganze natürlich auch. Ein Planungsbüro soll ein Konzept entwerfen, das all diese Anforderungen erfüllt.

Die Kommune rechnet damit, dass sie die Neukonzeption des Wolfsburger Busliniennetzes rund 100.000 Euro kostet. Die andere Hälfte würde der Regionalverband Großraum Braunschweig tragen.

Personallage bei der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft hat sich entspannt

Der im September eingeführt Übergangsfahrplan hat die Personalsituation der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft entspannt. Pro Betriebstag müssen nicht mehr so viele Fahrer eingesetzt werden. Für eine zusätzliche Entspannung sorgen die pandemiebedingte Einstellung von Nachtfahrten an den Wochenenden und der Wegfall von Sonderdiensten bei VfL-Heimspielen. Die WVG-Busse fahren zuverlässiger, zu ungeplanten Ausfällen kam es laut Verkehrsgesellschaft in letzter Zeit nicht mehr. Und die Busfahrer konnten Überstunden abbauen.

Am 1. Dezember hat der Verkehrsverbund Region Braunschweig eine App eingeführt, mit der Fahrgäste Handytickets kaufen können. Sie liefert auch Echtzeitinformationen, so vorhanden. Die WVG stellt ab Anfang 2021 die Technik an ihren Bussen um. „Verbundweit wird es voraussichtlich ab Ende 2021 flächendeckend Echtzeitinformationen geben“, berichtet Sprecherin Petra Buerke.

