Bürgerstiftung Wolfsburg sucht Projektpaten

In Zeiten der Niedrigzinsen hat die Bürgerstiftung ein alternatives Modell entwickelt, um ihre Projekttätigkeit weiterhin auf finanziell gesunder Basis fortführen zu können. Gesucht werden Patenschaften auf privater Basis oder von Seiten der Wolfsburger Unternehmen, Kanzleien, Praxen oder Verbände. Manfred Hüller vom Stiftungsvorstand erläuterte am Montag im Rathaus die Rahmenbedingungen.

Mit einer jährlichen Spende von 100 Euro können die Wolfsburger eine allgemeine Bürgerstiftungspatenschaft übernehmen oder ein bestimmtes Projekt fördern. Gruppen sind mit 500 Euro dabei. „Selbstverständlich darf auch mehr gespendet werden", erläuterte Hüller. „Wir werden zu Beginn des Folgejahres automatisch Spendenquittungen ausgeben. In diesen Zeiten niedrigster Zinsen ist der steuerliche Vorteil fast höher einzuschätzen als das Sparen.“

Etwa eine Million Euro an Spenden in den vergangenen 14 Jahren

Wie es funktioniert? Die männlichen, weiblichen und Gruppen-Paten schließen mit der Bürgerstiftung einen Vertrag mit unbefristeter Laufzeit ab, der die Höhe der Spendenbeiträge an jedem Jahresanfang enthält. Diese Verpflichtung könne jederzeit fristgerecht beendet werden, heißt es von Seiten der Stiftung. Die habe, so blickte Manfred Hüller zurück, in den 14 Jahren seit ihrer Gründung rund eine Million Euro für soziale und gemeinnützige Zwecke in Wolfsburg aufgebracht. Damit wurden Projekte wie der Brötchenkorb, der Planetenweg am Allersee, das Lesenetzwerk, die Forschertürme im Kindergarten und vieles mehr auf die Beine gestellt.

Von Patenschaften der Unternehmen und bekannter Bürger erhofft sich Manfred Hüller zudem eine Vorbildwirkung. Schon vor dem offiziellen Start haben unter anderem die LSW Holding, Cadera, Ehme de Riese, Ehrenbürger Udo-Willi Kögler und die Stadtsportbundvorsitzende Ursula Sandvoß ihre Teilnahme signalisiert. Auch die Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbands Wolfsburg-Helmstedt, Melanie Perricone, hat für ihre Organisation die Beteiligung erklärt. „Obwohl das Gastgewerbe selber sehr zu kämpfen hat“, lobte Manfred Hüller.

Urkunde und Veröffentlichung des Namens möglich

„Aber ohne Gastronomen als Unterstützer wäre das Projekt Brötchenkorb nicht aufrecht zu erhalten.“ Melanie Perricone: „Wir sind Partner, weil vielen von uns nicht bewusst war, wie groß der Bedarf auch in Wolfsburg ist.“ Manfred Hüller und die Bürgerstiftung setzen mit den (neuen) Patenschaften „auf jeden Wolfsburger, dem das finanziell möglich ist. Jeder erhält eine Urkunde und sein Name wird, sofern gewünscht, auch veröffentlicht.“ Weitere Informationen sind der Homepage der Bürgerstiftung zu entnehmen.