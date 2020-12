Trüber November – aber VW ist die Nummer 1 bei E-Autos

Der Automarkt 2020 bleibt schwierig – gerade auch für die Marke VW. Im November wurden nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg in Deutschland 290.150 Neuwagen zum Straßenverkehr zugelassen und damit 3 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahresmonats. Die Kernmarke VW setzte in Deutschland 18,4 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahresmonat ab. Mit einem fulminanten Schlussspurt ist im Dezember nicht zu rechnen. Voraussichtlich gehen die Produktionsteams bereits am 18. des Monats in den Weihnachtsurlaub. Und im Jahr des Corona-Lockdowns wird die Produktion im Wolfsburger Stammwerk womöglich auf einem historisch niedrigen Wert von rund 500.000 Einheiten liegen. Das darf so nicht bleiben, weil sonst die zu geringe Auslastung der Riesenfabrik auch die Jobs gefährden könnte. Für Optimismus sorgen indes die anhaltend guten Verkaufszahlen von E-Autos und Hybriden.

Hybrid-Boom lässt Wolfsburg hoffen Neuzulassungen mit alternativen Antrieben erfuhren im November eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vergleichsmonat. Mit 28.965 Elektrofahrzeugen legte diese Antriebsart um 522,8 Prozent zu. 71.904 Hybridfahrzeuge bescherten ein Plus von 177,2 Prozent, darunter 30.621 Plug-in-Hybride, die einen Zuwachs von 383,4 Prozent erreichten. Flüssig- und Erdgasfahrzeuge erzielten zusammen ein Plus von 51,9 Prozent wobei der Anteil 0,5 Prozent betrug. Den größten Anteil bildeten dennoch mit 40,4 Prozent die Benziner, deren Neuzulassungsvolumen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 32,3 Prozent zurückging, gefolgt von den Diesel-Pkw, deren Anteil nach einem Minus von 25,2 Prozent 24,3 Prozent betrug. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß ging um 18,8 Prozent zurück und betrug 126,2 g/km. Volkswagen profitiert von der Prämie Es stellt sich angesichts dieser Tendenzen die Frage, wer denn eigentlich von den Zuschüssen des Staates und der Unternehmen für den Kauf von E-Autos und Hybriden profitiert. Dazu liegt die aktuelle Bilanz des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) vor, die die Zahlen bis Ende November offenlegt. Die Antwort lautet inzwischen: Volkswagen. Mit 47.403 prämiengeförderten Verkäufen hat sich der Konzern vor Renault (43.823) und BMW (42.777) geschoben. Tesla liegt mit 21.482 Einheiten auf Rang 7, knapp vor Audi auf Platz 8 (19.654). Das ist eine Bestätigung der Strategie des Konzerns, die allerdings nur aufgeht, weil der Kauf von E-Fahrzeugen und Ladeboxen massiv vom Steuerzahler bezuschusst wird. Kunden setzen auf den elektrifizierten Golf Welcher Stromer ist am beliebtesten? Bislang setzen die deutschen Kunden – Private wie Unternehmen – auf die bekannten und bewährten VW-Volumenmodelle. Nur eben auf die Hybrid- und Elektrovarianten. Spitzenreiter im internen Vergleich ist der 2017er E-Golf mit bislang 12.565 verkauften Modellen, gefolgt von den aktuelleren Modelljahren (8.543). Auch der inzwischen nicht mehr bestellbar E-Up mit knapp 8700 verkauften Einheiten und der Passat GTE Variant (4.500) sind beliebt. Vom ersten Vertreter der neuen reinen Elektrobaureihe, dem ID. Pro Performance wurden bislang 3.800 Fahrzeuge ausgeliefert. Der in Wolfsburg gebaute Golf e-Hybrid fand bislang 1.111 Käuferinnen und Käufer. Die Konkurrenz ist allerdings wie beispielsweise Renault ebenfalls auf einem guten Weg. Vom ZOE Life (mit Batteriemiete) setzten die Franzosen in Deutschland 10.358 Einheiten ab, vom ZOE Intens immerhin noch 6.905. BMW setzte von seinem Spitzen-E-Modell i3 7.371 Einheiten ab.