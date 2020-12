Adventlicher Tierheim-Gabentisch in Sülfeld wächst und wächst

Der Gabentisch wuchs und wuchs. Im städtischen Tierheim am Forstweg luden am Sonntagnachmittag Förderer Päckchen, Pakete und Taschen ab, viele davon in weihnachtlicher Optik. Das alljährliche Adventstreffen konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht in der gewohnten Form organisiert werden. Nichts zu machen, war aber auch keine Option.

„Deshalb haben wir uns eine Alternative ausgedacht“, erzählte Tierpflegerin Caroline Schlieker, die beim Träger der Einrichtung, der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft (WBG), arbeitet. Die Lösung für eine Besucher-Entzerrung sah so aus: An drei Adventssonntagen stehen verschiedene Tierheimbewohner im Mittelpunkt. Den Auftakt machten am Nikolaustag die Hunde. Am dritten Advent werden die Kleintiere in den Förderer-Fokus gerückt und am vierten Advent die Katzen.

Ehrenamtliche Helfer starteten einst als Gassi-Gänger

Zur Abgabe der Spenden hatten die Organisatoren die Holzhütte geöffnet. Hinter dem Tresen standen Katja Müller und Matthias Dockhorn, zwei ehrenamtliche Helfer. Beide sind seit längerem dem Tierheim verbunden. Sie starteten als Gassi-Gänger. Obwohl sie jeder einen der ausgeführten Vierbeiner mit nach Hause genommen hatten, engagiert sich das junge Duo weiterhin für die Einrichtung.

Pepe, der spanische Mischlingsrüde von Katja, und Chila, die Schäferhundmix-Hündin von Matthias, galten als problematisch. „Heute sind sie die Musterhunde in der Tierschule“, sind die Ehrenamtlichen stolz auf ihr gutes Händchen in der Erziehung ihrer Vierbeiner.

Glutenfreie Tierkekse als Spende

Am Sonntag rollten die Förderer Schlag auf Schlag an. Ilona Ahrens kam sogar aus Vordorf angefahren. Nicht nur, um den Gabentisch zu füllen. „Ich bin Gassi-Gängerin mit drei verschiedenen Hunden und komme drei- bis viermal in der Woche zum Forstweg“, erzählte die Frau aus dem Papenteich. Sie hat selber zu Hause einen Hund, ihre Liebe zu den Tieren entdeckte sie „vor 30 Jahren, als ich einen Dalmatiner bekam.“

Erstmalige Besucher waren Andreas und Beate, die ihren Familiennamen nicht nennen wollten. Warum sich das Wolfsburger Ehepaar zu einer Tierheimspende entschlossen hatte? „Wir haben überlegt, dass wir uns nicht zum 1000. Mal Weihnachtsgeschenke machen, sondern das Tierheim bedenken.“ Sie hatten groß eingekauft, Futter und Tierspielzeug. Das Auto voll beladen hatte das Wolfsburger Ehepaar Redepenning. Das Besondere unter den Gaben: „Wir haben selbst gebackene, glutenfreie Tierkekse dabei.“

Auch die nächsten Sonntage geöffnet

Der alternative Gabentisch öffnet auch an den nächsten Sonntagen am 13. und 20. Dezember, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr. Am Zugang zum Tierheim, Forstweg 42, öffnet eine Weihnachtshütte, an der Spenden jeder Art für das Tierheim abgegeben werden können.

Näheres zum Tierheim erfahren Sie hier: www.tierheimwolfsburg.de



Lesen Sie auch: