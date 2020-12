CDU in Wolfsburg: Verkehrssituation an K 46 neu bewerten

Lokaltermin an der Einmündung der Nordstädter Hubertusstraße in die Kreisstraße 46. Am Mittwoch erläuterten CDU-Ratsfrau Angelika Jahns und Fraktionsgeschäftsführer Christoph Molnar, weshalb die Christdemokraten fordern, die Verkehrssituation dort noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Dieser Abschnitt galt in der Vergangenheit als Unfallschwerpunkt – 2019 waren es sieben Unglücke – aber ist er es noch?

Mögliche Lösungen hießen: einen Kreisverkehr zu bauen oder eine Ampel zu installieren

„Im ersten Halbjahr 2020 hat es bislang einen Unfall gegeben, und der passierte vor der Verengung der Einfahrt in Richtung Nordstadt“, so Angelika Jahns. Die Entschärfung dieser Straßen-Schnittstelle war über viele Jahre in der Diskussion zwischen Stadtverwaltung, Politik und Bürgern, vornehmlich mit den Anliegern an der Hubertusstraße. Mögliche Lösungen hießen: einen Kreisverkehr zu bauen oder eine Ampel zu installieren.

Die Ortsräte Nordstadt, Kästorf und Warmenau favorisierten den Kreisel, die Stadt Wolfsburg bevorzugte eine Lichtzeichenanlage zur Regelung der Verkehrsströme. Die sollt(e) 2021 installiert werden.

500.000 Euro würde das Unterfangen kosten. Dazu kämen anschließend 28.000 Euro pro Jahr an Folge-Investitionen. Die CDU meint, und das war nach Christoph Molnar ein Thema in der CDU-Ratsfraktionssitzung am vergangenen Montag: „Wir brauchen eine neue, aktuelle Bewertung der Situation vor Ort.“

Erste Maßnahmen wurden umgesetzt, die zur verkehrlichen Entschärfung an der Kreuzung beitragen

Die Christdemokraten stützen sich darauf, dass Wolfsburgs Verwaltung bereits Maßnahmen umgesetzt hat, die zur verkehrlichen Entschärfung an der Kreuzung beitragen (sollen). Dazu zählen die Verkürzung der Einfahrt von der Kreisstraße in die Nordstadt, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf

50 Kilometer pro Stunde sowie eine neue Beschilderung.

Zu vermuten stehe, äußerten Jahns und Molnar, „dass diese Veränderungen bereits wirken. Obwohl wir wissen, dass das Verkehrsaufkommen hier aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Arbeit im Homeoffice zurückgegangen ist.“ Trotz dieser Tatsache erwarten die Mitglieder der CDU-Ratfraktion, „auch für die Zukunft geringere Unfallzahlen an dieser Stelle.“ In der Ratssitzung am 16. Dezember werden die Christdemokraten ihren Antrag, auf „eine Evaluierung der Verkehrssituation an der Einmündung K 46/Hubertusstraße“ einbringen. Denn, so Angelika Jahns: „Wenn sich die Lage dort wesentlich entspannt hat, muss die Stadt nicht mehr in eine Ampelanlage investieren.“ Nach einer Überprüfung könne „eine einvernehmliche Lösung erarbeitet werden, die sowohl von Anliegern als auch von Politik und Verwaltung akzeptiert wird und die Verkehrssicherheit fördert.“