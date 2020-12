Corona - Badeland bleibt im Dezember zu

Schlechte Nachrichten für alle Schwimmer und Gesundheitssportler, die nur noch im Wasser trainieren können. Wolfsburgs Bäder, vorneweg das Badeland, machen in diesem Jahr nicht mehr auf. Sportdezernentin Monika Müller selbst sieht das mit reichlich Bauchschmerzen. „.Schwimmen ist nicht nur das Lernen und Ausüben einer ganz wesentlichen „Überlebenstechnik“, sondern auch für viele Menschen wichtiger Beitrag für ein gutes körperliches Wohlbefinden. Gerade in der kalten Jahreszeit!“

Sportdezernentin fürchtet gravierende Folgen. Eine Infektionsgefahr sei in den Bädern bislang nicht belegt.

„Ob als Wassergewöhnung für Kleinkinder, Schwimmunterricht für Kinder, Schulschwimmen, Leistungs- oder Gesundheitssport- Schwimmen und Baden steht für Freude an der Bewegung. Der Einschnitt in diesen Freizeitbereich hat besonders für Kinder Konsequenzen: Schwimmlernkurse wurden unterbrochen und müssen wieder von vorn beginnen. Wir müssen Kindern den Erwerb dieser Kompetenz zeitnah wieder ermöglichen. Zudem ist die Bäderschließung im Winter für all die Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nur oder vor allem Bewegung im Wasser brauchen ein großer Verlust an Lebensqualität.“

„Schließung der Bäder ohne Perspektive auf Wiedereröffnung sehe ich kritisch“

Monika Müller weiter: „Im therapeutischen Bereich fehlt das Element Wasser als Unterstützung bei der Rehabilitation sehr. Insgesamt sehe ich die Schließung der Bäder ohne Perspektive auf eine Wiedereröffnung kritisch - eine Infektionsgefahr in unseren Hallenbädern ist bislang nicht belegt und die gesundheitlichen Folgen durch den Wegfall der Bäder könnten langfristig und teilweise gravierend sein.“

Auch der Badelandleiter hatte sich mit Blick auf den erneuten Bäder-Lockdown vor vier Wochen kritisch geäußert. Vergeblich.

Soweit die persönliche Kritik von Stadträtin Müller an den Vorgaben von Bund und Land. Auch Badelandleiter Uwe Winter hatte sich Ende Oktober, als der zweite Lockdown im Sport bevorstand, kritisch geäußert und gefordert, dass mehr Fachverstand in die Entscheidungsebenen einfließen möge. Vergeblich. Das Badeland und mit ihm die Bäder Sandkamp und Heiligendorf sind seit einem Monat geschlossen. Und sie bleiben es bis auf Weiteres.

Bäder-Belegschaft arbeitet teilweise im Gesundheitsamt und in der Anlagenpflege

Die Mitarbeitenden der Bäderbetriebe sind teilweise für Winterarbeiten in den Freibädern eingesetzt, ansonsten sind sie in anderen städtischen Einrichtungen, insbesondere für das Gesundheitsamt tätig. Es gebe, so die Stadt, in diesem Jahr keinen über das normale Maß hinausgehenden Reparatur- oder Wartungsbedarf. Der November wurde vorrangig für die Pflege der Grundstücke mit den entsprechenden Hecken- und Baumschnitten sowie dem Entfernen des Laubs genutzt.

Überbrückungshilfe soll finanzielle Verluste auffangen

Wie werden die finanziellen Verluste aufgefangen? Die Überbrückungshilfen für Unternehmen (Novemberhilfe) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Bundesministerium Finanzen seien auch für Schwimmbäder vorgesehen und würden entsprechend beantragt, so die Sportverwaltung. Alle geschlossenen Bäder haben die Raum- und die Wassertemperatur auf das erforderliche Mindestmaß heruntergefahren. Die Wasserbeprobungen wurden ausgesetzt und werden erst, wenn die Öffnung feststeht, wieder aktiviert.

Keine Chance auf Öffnung, selbst wenn regional die Infektionszahlen niedrig sind

Besteht - die politischen Beschlüsse vorausgesetzt- die Möglichkeit, dass im Lockdown regional agiert wird, was die Öffnung betrifft? Vorausgesetzt natürlich, dass die Infektionszahlen dieses rechtfertigen. (Zur Öffnung unter Pandemie zählen ohnehin begrenzte Besucherzahlen und online Reservierung). Sportdezernentin Müller hierzu: „Das Land Niedersachsen erlässt Verordnungen, die grundsätzlich von den Kommunen umgesetzt werden müssen. Möglich sind ausdrücklich nur weitergehende, also strengere Anordnungen, jedoch nicht weitergehende Lockerungen. Daher müssen die Bäder in Wolfsburg zunächst auch im Dezember geschlossen bleiben.“