Dieser VW-Manager ist fit wie ein Turnschuh

Dieser Manager hat offenbar das Herz eines Boxers. Zumindest schätzt Christian Vollmer das kräftezehrende Aufwärmprogramm der Faustkämpfer. Auf ungewöhnliche und beeindruckende Art und Weise hat der Top-Manager seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt demonstriert, dass Körper und Geist auch im Home Office eine Einheit darstellen sollten.

Springseile für alle Mitarbeiter

In einer Videokonferenz schnappte sich der neue Vorstand für Produktion und Logistik der Kernmarke VW ein Springseil und legte eine flotte Fitnesseinheit aufs Parkett. Die Botschaft an sein Team: Bitte nachmachen. Am fehlenden Seil soll das nicht scheitern. Vollmer ließ allen Mitarbeitern ein solches vorab zukommen.

Besonder Ideen für ungewöhnliche Zeiten

Was steckt hinter der ungewöhnlichen Aktion? Offenbar wollte der Nachfolger des zu MAN abgewanderten Andreas Tostmann im Rahmen seiner ersten Managementkonferenz Ende November ein Zeichen setzen. Die Veranstaltung mit einigen hundert Teilnehmern musste wegen der Coronapandemie virtuell stattfinden. „Ungewöhnlichen Zeiten erfordern besondere Ideen“, schreibt Volkswagen dazu.

Seilspringen fordert das Gehirn

Unter dem Stichwort „Gesunde Führung“ stellte der neue Vorstand in seiner Rede nicht nur die Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Mittelpunkt – sondern „auch uns selbst gegenüber“, so Vollmer - um dann mit gutem Beispiel voranzugehen: Vor laufender Kamera lieferte er eine kurze, aber flotte Trainingseinlage mit dem Springseil. „Es geht mir darum, dass wir uns auch im Home Office zwischen unseren Konferenzen fit halten und den Stoffwechsel regelmäßig wieder in Gang bringen“, warb Vollmer für sein aktives Management. Denn wer treibender Motor sein möchte, der brauche Ausdauer, Energie, Kraft, Fitness und Schnelligkeit - das alles fördere regelmäßiger Sport. Vollmer: „Training mit dem Springseil fordert das Gehirn, ist effektiv und einfach in der Ausführung.“

Dass das Thema für den Vorstand, der in seiner Freizeit laut VW-Mitteilung selbst ein sehr aktiver Sportler ist, ein wirkliches Anliegen ist, hat er bereits deutlich gemacht: Vollmer hat das Thema „Gesunde Führung“ als Arbeitspaket in einem der Handlungsfelder der Produktionsstrategie fest verankert.