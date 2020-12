Laserstrahl in Wolfsburg – Phaeno lobt Fotowettbewerb aus

Seit dem 20. November strahlt der grüne Laser wieder zwischen dem Wolfsburger Nordkopf und dem Klieversberg. Er habe sich bereits zu einem beliebten Fotomotiv entwickelt, wie insbesondere Posts in den sozialen Medien zeigen, wie das Science-Center Phaeno mitteilt. Daher lobt das Phaeno einen eigenen Fotowettbewerb aus.

Spezialist für Laseraufnahmen ist der Kölner Fotograf Julian Huke

Mitmachen darf jeder – und erlaubt ist alles, was Spaß macht: Aufnahmen des Lasers mit Freunden oder Familie, Selfies, Fotos am Planetarium oder Theater, in der Porschestraße, beim Einkaufen vor der City-Galerie, vor der Sparkasse oder an der Markthalle, am Phaeno oder den Designer-Outlets Wolfsburg – jeder Ort, an dem der Laser zu sehen ist, kommt infrage.

Ein Spezialist für Laseraufnahmen ist der Kölner Fotograf Julian Huke, von dem unter anderen auch das obige Foto mit der Giraffe stammt.

Der Laser wird noch bis zum 3. Januar immer von 18 bis 24 Uhr zu sehen sein

Er steht neben Phaeno-Physiker Dominik Essing als Juror des Laser-Fotowettbewerbs zur Verfügung und hat für alle Hobbyfotografen noch einen Profitipp parat: „Bei Aufnahmen von Laserstrahlen bietet sich die Nutzung eines Stativs an, aber Handyaufnahmen sind natürlich auch ohne möglich. Außerdem sollte man nicht von der Seite schräg nach oben, sondern mehr entlang des Strahls fotografieren, weil er dann am besten zur Geltung kommt.“ Der Laser wird noch bis zum 3. Januar immer von 18 bis 24 Uhr zu sehen sein. Einsendeschluss für den Fotowettbewerb ist der 10. Januar 2021.

Die Fotos nimmt das Phaeno per E-Mail an kommunikation@phaeno.de entgegen. Auch die Gewinner werden dann per Mail benachrichtigt. Alle Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Interessierte unter www.phaeno.de.

red