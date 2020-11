Führungswechsel im VW-Stammwerk: Auf Loth folgt Fessel

Das Volkswagen-Stammwerk bekommt einen neuen Leiter. Auf Stefan Loth, der künftig das Werk von Volkswagen Sachsen in Zwickau leiten soll, folgt Rainer Fessel. Der Neue ist bislang für das Seat-Werk Matorell tätig und gilt als Vertrauter des neuen Produktionsvorstandes Christian Vollmer, der selbst Anfang August von Seat an in den Vorstand von VW gerückt ist“, wie „Business Insider“ berichtet. Volkswagen hat die Personalie offiziell noch nicht bestätigt, auf Nachfrage aber auch nicht dementiert.

Loth (53) ist seit Sommer 2016 für die größte Fabrik im Produktionsverbund von Volkswagen verantwortlich. Er übernahm den prestigeträchtigen, aber auch sehr schwierigen Job in Wolfsburg damals von Jens Herrmann.

Stefan Loth war die erste Wahl von Herbert Diess

Der promovierte Maschinenbauingenieur war die erste Wahl von Herbert Diess, der damals VW-Markenvorstand war und danach die Führung des Konzerns übernahm. Bevor er Chef der Riesenfabrik am Mittellandkanal wurde, hatte Zwei-Meter-Mann Loth das Werk von FAW Volkswagen im chinesischen Chengdu geleitet. Er begann seine Laufbahn 1997 bei Ford. 2006 wechselte er als Leiter Volkswagen-Produktionssystem zur Marke Volkswagen Pkw nach Wolfsburg. Nach weiteren Stationen bei Volkswagen übernahm er 2011 bei Seat die Leitung des Werks im spanischen Martorell, 2015 führte ihn der Karriereweg dann nach Chengdu.

Vor allem das vergangene Jahr war sicherlich eines der schwierigsten der jüngeren Vergangenheit in Wolfsburg. Die Software-Probleme beim neuen Golf nahmen überhand. Das allerdings kann man Loth nicht anlasten. Überfordert war die Entwicklung mit der Aufspielung der komplexen Software. Ansonsten lief der Anlauf auf der Produktionsebene fehlerfrei ab.

Die Coronakrise meisterte das Werk auch dank Werkleiter Stefan Loth (links) nach dem Lockdown erstaunlich gut. Hier sitzt er kurz nach dem ersten Lockdown, als VW die Produktion wieder nach oben fuhr, mit Ministerpräsident Stephan Weil (rechts) an einem Tisch in der Produktion, der zum Schutz der Mitarbeiter mit einen Plexiglasscheibe geteilt ist. Dahinter stehen Bernd Osterloh (von links), Betriebsrat, Andreas Tostmann, Kernmarken-Produktionschef, und Herbert Diess, Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen AG. Foto: Swen Pförtner / dpa

Ob die Markenführung Loth dennoch dafür in Haftung nahm, wie Business Insider vermutet, muss offen bleiben. Insgesamt nämlich verlief die Ära des zurückhaltenden Standortmanagers Loth erfolgreich und weitgehend störungsfrei.

Loth legte sehr viel Wert auf das Thema Arbeitssicherheit. So wurde in seiner Amtszeit das Tragen von Arbeitsschuhen Pflicht. Der Chef selbst erschien zu Terminen im Werk wie seine engen Mitarbeiter übrigens stets in der grauen Arbeitsjacke. Auch das vorbildliche Demographie-Projekt Start in Halle 35 hat Loth zusammen mit dem Betriebsrat umgesetzt. Es bietet erkrankten Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen an speziellen Arbeitsplätzen die Möglichkeit zur Re-Integration.

Verschärfte Effizienzprogramme fallen gleichfalls in Loths Zeit als Verantwortlicher. Die Streichung von inzwischen zwei Schichten gehört ebenso dazu wie der Abbau von Zeitarbeitnehmerstellen im Stammwerk. Loth achtete dabei auch auf die kleinsten Details. Legendär sind seine Fahrradtouren mit seinem Stab durch die Produktion. So überprüfte der Chef unter anderem, ob auch überall die Beleuchtung abgestellt worden war. Das in Wolfsburg extrem wichtige Verhältnis operativer Führungskräfte zum Betriebsrat kann insgesamt als professionell und gut bezeichnet werden.

Ein besonderer Erfolg gelang Loth 2018 mit dem ersten Platz im Wettbewerb „Lean Production Award“. Der Preis wird jährlich von der Fachpublikation Automobil Produktion und der Beratung Agamus Consult vergeben. In Wolfsburg bewertete die Jury Lean-Lösungen an mehr als 50 Stationen in den Bereichen Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei, Montage, Logistik und zum Thema Industrie 4.0. Loth hatte den Preis auch schon fünf Jahre zuvor als Leiter des Seat-Werkes Martorell gewonnen. Vor allem für Wolfsburg, das auf Grund seines Alters und seiner Größe als ineffizient galt, war das eine große Überraschung.

Während Loth seine Kernaufgaben gut meisterte – genauso wie die Coronakrise, hielt er sich auf einem anderen Gebiet stark zurück. Als Standortleiter trat er auf lokaler Ebene kaum in Erscheinung – im Gegensatz etwa zum kürzlich verstorbenen Siegfried Fiebig. Das fiel vor allem deshalb auf, weil das Zusammenwachsen von Werk und Stadt am Nordkopf ein ambitioniertes städtebauliches Thema ist, bei dem Volkswagen eine zentrale Rolle zukommt.

Rainer Fessel ist gebürtiger Braunschweiger

Sein Nachfolger Rainer Fessel kennt die Verhältnisse in Wolfsburg gleichfalls gut. Der gebürtige Braunschweiger ist 54 Jahre alt. Sein beruflicher Karriereweg bei Volkswagen weist starke Parallelen zu dem Loths auf. So war auch er verantwortlich für die Fabrik im chinesischen Chengdu. In Martorell war er seit Mai 2018 für rund 8000 Mitarbeiter/innen verantwortlich, die vier Modelle fertigen.

Rainer Fessel hat an der TU Clausthal in Umweltwissenschaften promoviert und an der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig einen Abschluss als Diplom-Ingenieur erworben. Seine berufliche Laufbahn begann er 1995 bei Volkswagen in der Wagenfertigmontage. Nach verschiedenen Führungspositionen im Wolfsburger Werk wurde Fessel 2010 zum Leiter des Geschäftsfelds Fahrwerk ernannt. Diese Stellung hatte er inne, bis er 2013 als Leiter der Fahrzeugfertigung nach Zwickau wechselte. Im Juni 2016 folgte der Wechsel nach China, wo er die Leitung des Gemeinschaftswerks FAW-Volkswagen in Chengdu übernahm.