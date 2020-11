Bioabfälle im Winter in Wolfsburg schüttfähig bereitstellen

Bei Minusgraden frieren Bioabfälle leicht in der Mülltonne fest. Häufig sind es nasses Herbstlaub oder feuchte Gartenabfälle, die schon bei geringem Frost am Behälterrand anfrieren. Obwohl die Schüttung am Müllentleerungsfahrzeug so eingestellt ist, dass der Behälter dreimal über Kopf gegen den Deckelöffner schlägt, passiert es, dass die Biotonnen nicht vollständig geleert werden, schreibt die Stadt. Der Abfallbehälter muss daher grundsätzlich morgens bis sechs Uhr schüttfähig zum Leeren bereitgestellt werden.

So empfiehlt es sich, nasse Küchenabfälle vorher in eine Lage Zeitungspapier einzuwickeln und die Biotonne an einen geschützten Ort zu stellen, damit ein Einfrieren der Abfälle zumindest erschwert wird. Bei feuchtem Laub und Gartenabfällen sollte vor dem Bereitstellen der Biotonne kontrolliert werden, ob diese eingefroren sind. Mit einem Spaten können diese vereisten Abfälle von der Innenwand gelöst werden. So wird der Tonneninhalt wieder schüttfähig gemacht.

Biotonnen können im Entsorgungszentrum geleert werden – Kostenpunkt: vier Euro

Konnte trotz dieser Vorkehrungen ein Festfrieren der Abfälle nicht verhindert werden und die Biotonne nicht oder nur teilweise entleert werden, weist die WAS darauf hin, dass kein Anspruch auf Sonderleerung besteht. Bei Entsorgungsengpässen können Biotonnen zum Entsorgungszentrum Wolfsburg, Weyhäuser Weg 3, gebracht und dort für 4 Euro entleert werden. Mehr Infos auf www.was-wolfsburg.de.

