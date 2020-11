Blickpunkt präsentiert die erste Fallersleben-App

Das ist eine dicke Überraschung: Für und über Fallersleben gibt es eine neue Internet-Präsenz, die auch als App verfügbar ist. Unter dem Motto „Unser Fallersleben – Die App für unsere Stadt“ hat die Fördergemeinschaft Blickpunkt gemeinsam mit Initiator Andreas König das neuartige Angebot am Freitag vorgestellt. Und noch weitere Neuheiten präsentiert.

App listet Geschäfte, Restaurants, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr

Den offiziellen Startschuss gab Blickpunkt-Vorsitzender Otto Saucke. In den Fallersleber Farben Weiß, Gelb und Blau gehalten – plus Rot als Kontrast – bietet die kostenlose Anwendung unter der Internet-Adresse unser.fallersleben.de eine Fülle an Informationen über die Hoffmannstadt. Firmen, Einrichtungen, Vereine, Sehenswürdigkeiten, Terminkalender, Stadtplan und vieles mehr finden sich darin.

Die Zielgruppe der ersten App über und für Fallersleben sind Einheimische, aber natürlich auch Besucher und vor allem Touristen. „Beim Einpflegen der Daten ist mir erstmal bewusst geworden, was wir hier alles haben“, betonte Initiator König.

Keine reine Blickpunkt-Seite wie fallersleben.de

Der Initiator hat auf eigene Faust Unmengen an Daten zusammengetragen. In der Basis-Version zahlen Geschäfte, Restaurants, Handwerker und andere Fallersleber Betriebe sowie Dienstleister nichts dafür, dass sie in der App gelistet sind, versicherte König. Zusammen mit Saucke stellte er klar, dass in der Anwendung nicht nur Blickpunkt-Mitgliedsbetriebe gelistet sind. Denn es handelt sich nicht um eine reine App der Fördergemeinschaft, anders als die altbekannte Internet-Präsenz www.fallersleben.de. Allerdings sind die Blickpunkt-Betriebe gekennzeichnet.

Im Vorstand des Blickpunkt-Vereins sei man sofort begeistert gewesen, als Vorstandsmitglied König mit der Idee für die Fallersleben-App kam, berichtete der Vorsitzende. „Man ist einfach schneller mit der App. Aber so ein Projekt wäre ehrenamtlich nicht zu machen. Es steckt viel Arbeit dahinter.“

Fallersleben-App könnte auch Online-Shops integrieren

Daher hat König die Anwendung unter seinem eigenen Firmenlabel „Appswelt.de“ entwickelt und stellt die App kostenlos zur Verfügung; im Gegenzug finanziert der Blickpunkt die Domain. Die laufenden Kosten trägt Königs „Appwelt.de“, gegenfinanziert werden diese wiederum durch Werbeanzeigen und Extra-Einträge in der App.

Es gibt viele Ideen, was die App künftig alles noch leisten könnte: einen Fallersleben-Shop, einen Fallersleben-Newsletter, Videos und mehr. Machbar wäre laut Initiator und Entwickler selbstverständlich auch, Online-Shops von Fallersleber Unternehmen zu integrieren.

