Krankenbetten aus Wolfsburg für die Ukraine

Im Heinenkamp auf einen Truck verladen und über die sächsische Metropole Dresden ins ukrainische Lwiw (Lemberg) transportiert: 30 ausrangierte Kranken(haus)betten aus dem Wolfsburger Klinikum wurden am Donnerstag auf die Reise gen Osten geschickt. Sie werden in einem von den Lemberger Rotariern eingerichteten Notkrankenhaus verwendet. Und dort, davon sind die Organisatoren der Aktion überzeugt, „gute Dienste leisten.“

Lwiw beherrscht die Corona-Lage nicht mehr vollständig

Diese Unterstützung wird dringend benötigt, weil man in dieser Stadt nicht mehr vollkommen Herr der Pandemie-Lage ist. Die Betten sind noch in einem guten Zustand. „Sie sind technisch einwandfrei ", berichteten Marco Meiners vom Wolfsburger Serviceclub „Round Tablers“ sowie Torsten Lücke, Sachbearbeiter beim Katastrophenschutz der Berufsfeuerwehr . In der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet, die Gebäude nutzt derzeit der Katastrophenschutz, waren diese Möbel gelagert. „Auch wenn wir jetzt 30 Betten abgeben, es verbleiben immer noch genügend, falls es hier in Wolfsburg zu einer Notlage kommen sollte,“ sagte Torsten Lücke.

Den „Old Tabler“ Meiners, der seit Jahren Weihnachtspäckchen-Konvois nach Lemberg (mit-)organisiert, erreichte ein Hilferuf im Spätsommer. Ehrenamtliche aus Dresden, die engen Kontakt zu Odessa und Lwiw haben, hatten den Wolfsburger kontaktiert. Der Lokalpolitiker, Ortsbürgermeister von Hattorf/Heiligendorf, nahm, so erzählte er, Kontakt zu Gesundheits- und Sozialdezernentin Monika Müller auf. Die leitete das Anliegen an den Katastrophenschutz der VW-Stadt weiter. „Als alles geklärt war, ging es holter die polter", erzählte Marco Meiners am Donnerstagvormittag. „Ich erhielt am Mittwoch einen Anruf, dass die Betten am nächsten Tag abgeholt würden und nun ist es so weit.“ Torsten Lücke war übrigens direkt von seiner Nachtschicht zum Heinenkamp gefahren.

Polnische Spedition befördert die Spende aus Wolfsburg in die Ukraine

Befördert wird die Materialunterstützung fürs ukrainische Krankenhaus von einer polnischen Spedition. „Die LKW-Fahrer waren hier in Deutschland, und sie brauchen jetzt nicht leer zurückfahren", blickte Marco Meiners auf das kurzfristige Transportprojekt. „In Dresden werden weitere Hilfsgüter zugeladen, dann geht es auf die Tour nach Lemberg.“

So bekommt die ukrainische Stadt doch noch Hilfe aus Wolfsburg. Denn die üblichen Weihnachtspäckchen-Konvois, die gehen nach Rumänien.