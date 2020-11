Im Stammwerk rollen nun zwei richtige Kraftpakete von den Bändern. Für die Fertigung 2 gibt es dabei eine Premiere zu feiern.

Volkswagen-Produktionsvorstand Christian Vollmer, die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo und Werkleiter Stefan Loth gaben jetzt den offiziellen Startschuss für die Produktion von Golf R und Tiguan R. Obwohl beide Modelle in unterschiedlichen Fertigungsbereichen produziert werden, feiern sie in dieser Woche gemeinsam den Start. Für die Fertigung 2 ist der Produktionsstart auch gleichzeitig eine Premiere: Ein eigenständiges R-Modell gab es hier bisher noch nicht. Jetzt wird das sportliche SUV exklusiv auf der Montagelinie 1 gefertigt.

Lob vom Produktionsvorstand

Christian Vollmer sagte: „Ich freue mich, dass wir neben dem Golf R nun auch den Tiguan R in dieser leistungsstarken Familie begrüßen dürfen. Gerade in diesen Zeiten,in denen durch die Corona-Pandemie die Organisation der Produktion nicht einfacher geworden ist, war es eine besondere Leistung, die beiden Modelle zum Produktionsstart zu bringen. Dafür bedanke ich mich bei allen Teams, die mit vollem Einsatz dazu beigetragen haben.“

Betriebsrat hofft auf starke Nachfrage

Auch die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo lobt die Beschäftigten: „Die Kolleginnen und Kollegen beider Fertigungsbereiche sind stolz auf diese beiden Fahrzeuge. Tiguan Rund Golf R sind die Spitze unserer hier gefertigten Modelle und gehen in bewährter Wolfsburger Qualität in alle Welt. Ich hoffe, dass viele Kundinnen und Kunden diese tollen Fahrzeuge bestellen,denn mit einer starken Nachfrage werden die Arbeitsplätze im Werk verlässlich gesichert.“

Die Tradition wird weitergeführt

Werkleiter Stefan Loth freut sich ebenfalls über den Produktionsstart: „In dieser Woche feiern die zwei stärksten Modelle in unserem Werk ihren Produktionsstart – der Golf R und Tiguan R. Der erfolgreichste SUV Europas startet erstmals als eigenständiger Tiguan R durch und der Golf R führt die Tradition als eines der erfolgreichstes Modelle aller Zeiten weiter. Die Mannschaft in beiden Fertigungsbereichen leistet Großartiges und zeigt mit den beiden Fahrzeuganläufen erneut, dass wir im Werk Wolfsburg in einer hohen Variantenvielfalt und Qualität Fahrzeuge bauen.“